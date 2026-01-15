Donald Trump: Uvest ću zakon o POBUNI Vlasti Minnesote: ICE, odlazi!

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je na društvenoj mreži Truth Social objavio da bi mogao pozvati na snagu Zakon o pobuni (Insurrection Act) ako političari Minnesote “ne poštuju zakon i ne spriječe prosvjednike da napadaju savezne agente ICE-a”, koji su, kako je naveo, samo pokušavali obaviti svoj posao.

“Ako korumpirani političari Minnesote ne poštuju zakon i ne zaustave profesionalne agitatora i pobunjenike od napada na patriote iz ICE-a, koji samo rade svoj posao, pokrenut ću Zakon o pobuni, kao što su to mnogi predsjednici učinili prije mene, i brzo ću okončati sramotu koja se događa u toj nekada velikoj državi”, napisao je Trump.

Sve nakon ICE-ovog ubistva žene

Zakon o pobuni iz 1807. omogućuje predsjedniku SAD-a da rasporedi američku vojsku i federalizira Nacionalnu gardu unutar Sjedinjenih Država, bez odobrenja Kongresa, u slučajevima pobune, velike nereda ili kada se zakon ne može provoditi običnim pravnim sredstvima. Njegova je uporaba rijetka, a posljednje veće primjene bile su u 20. stoljeću tijekom građanskih nemira i integracijskih sukoba.

Trumpova objava uslijedila je usred rastućih nemira u Minneapolisu i širem području Minnesote, gdje su sedmicama trajale demonstracije zbog savezne imigracijske operacije poznate kao Operation Metro Surge. Ta je akcija dovela do masovnog dolaska hiljade agenata američkih imigracijskih službi (ICE i CBP), što je izazvalo žestoke kritike lokalnih vlasti.

Prosvjedi su eskalirali nakon što je prošle sedmice u Minneapolisu 37-godišnju Renee Good ubio agent ICE-a. Lokalni dužnosnici osporavaju izjave savezne vlade o okolnostima pucnjave, a porodica žrtve tvrdi da Good nije sudjelovala u prosvjedima tog dana. Videozapisi incidenta pokazuju da njezin automobil nije udario agente, a agent koji je pucao nije tada bio ozlijeđen, iako je kasnije navodno zatražio medicinsku pomoć.

Neredi su se dodatno produbili nakon još jedne pucnjave sinoć u sjevernom Minneapolisu, kada je federalni agent ranio Venezuelanca u nogu tokom pokušaja hapšenja.. To je dodatno pojačalo osjećaj straha i bijesa među građanima.

Vlasti Minnesote: ICE, odlazi!

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey opisao je prisutnost velikog broja federalnih agente kao “invaziju” i upozorio da je situacija neodrživa za zajednicu, dok je guverner Tim Walz oštro kritizirao odgovor savezne vlade. Obojica su se suprotstavila potezima Washingtona te su zatražili prestanak takvih operacija te odlazak ICE-a iz Minnesote. “Odjebite iz grada”, poručio je ICE-u Frey.

Trumpova prijetnja pozivanjem Zakona o pobuni dodatno produbljuje nacionalnu podjelu oko uloge savezne vlasti i prava lokalnih zajednica u provođenju zakona i javnog reda. Kritičari upozoravaju da bi takav potez mogao predstavljati ekstremnu upotrebu izvršne vlasti protiv demonstranata , dok Trumpovi pristaše tvrde da su snažne mjere potrebne za očuvanje reda i provođenje zakona.

Državne i lokalne vlasti Minnesote također su pokrenule pravne postupke protiv administracije tražeći da se zaustavi prisutnost federalnih agenata, tvrdeći da njihove aktivnosti krše ustavne i građanske slobode.

(Kliker.info-agencije)