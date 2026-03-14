Donald Trump: Upravo smo izveli jedan od najmoćnijih napada u povijesti Bliskog istoka

Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je američka vojska upravo izvela jedan od najmoćnijih zračnih napada u povijesti Bliskog istoka.

“Prije nekoliko trenutaka Središnje zapovjedništvo SAD-a izvelo je jedan od najmoćnijih bombarderskih napada u povijesti Bliskog istoka i potpuno uništilo sve VOJNE ciljeve na iranskom dragulju, otoku Harg”, napisao je Trump.

Dodao je da je odlučio ne napasti naftnu infrastrukturu na otoku.

“Odlučio sam NE uništiti naftnu infrastrukturu na otoku. Međutim, ako Iran ili bilo tko drugi učini bilo što kako bi ometao slobodan i siguran prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac, odmah ću ponovno razmotriti tu odluku”, poručio je američki predsjednik.

Trump je pozvao Iran da položi oružje i “spasi ono što je ostalo od njihove zemlje, a toga nema mnogo”.

Otok Harg mali je otok u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva, nedaleko od iranske obale, koji služi kao terminal za gotovo sav izvoz iranske nafte.

Inače otok Hark (Kharg), kroz koji prolazi oko 90 posto iranskog izvoza nafte, smatra se najosjetljivijim ekonomskim ciljem u Iranu. Hark je koraljni otok dug oko osam kilometara u Perzijskom zaljevu, udaljen oko 43 kilometra od iranske obale. Na njemu završavaju naftovodi koji dovode naftu iz polja u središnjem i zapadnom dijelu Irana. Terminal je izvorno izgradila američka naftna kompanija Amoco, a Iran ga je preuzeo tijekom revolucije 1979. godine. Veći dio iranske obale preplitak je za najveće tankere za prijevoz nafte, no Hark se nalazi blizu dubokog mora. Satelitske snimke pokazuju velike utovarne molove koji se pružaju s istočne strane otoka. Obično kroz Hark prolazi između 1,3 i 1,6 milijuna barela nafte dnevno. No Iran je sredinom veljače povećao količine na oko tri milijuna barela dnevno, prema podacima investicijske banke JP Morgan, u očekivanju mogućeg napada predvođenog SAD-om. Na otoku je pohranjeno i dodatnih 18 milijuna barela kao sigurnosna zaliha.

