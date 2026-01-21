Donald Trump u Davosu pred Evropu postavio izbor : “Ako kažete ‘da’ bit ćemo zahvalni, ako kažete ‘ne’, zapamtit ćemo” (Video)

Američki predsjednik Donald Trump obratio se učesnicima Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, gdje je dodatno pooštrio stav o potrebi da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, uputio oštre kritike Evropi i predstavio ključne elemente svoje ekonomske i energetske politike.

Govoreći o Grenlandu, Trump je poručio da nijedna država niti savez, osim Sjedinjenih Američkih Država, nije u stanju osigurati teritoriju tog arktičkog otoka, koji je pod suverenitetom Danske.

“Svaki NATO saveznik ima obavezu da bude sposoban braniti vlastitu teritoriju. Činjenica je da nijedna država, niti grupa država, ne može osigurati Grenland osim Sjedinjenih Američkih Država“, rekao je Trump.

Grenland je opisao kao „ogromnu, gotovo nenaseljenu i nebranjenu teritoriju“ smještenu na strateški ključnoj tački između SAD-a, Rusije i Kine. Iako je spomenuo bogata nalazišta rijetkih minerala, naglasio je da to nije glavni razlog američkog interesa.

“Ne trebamo ga zbog rijetkih zemnih elemenata, već zbog strateške nacionalne i međunarodne sigurnosti. Ovaj neosigurani otok je zapravo dio Sjeverne Amerike, na sjevernoj granici zapadne hemisfere – to je naša teritorija“, rekao je Trump.

Američki predsjednik ponovio je tvrdnju da su američki lideri gotovo dva stoljeća razmatrali kupovinu Grenlanda te optužio Dansku da nije ozbiljno ulagала u njegovu odbranu.

“Danska je 2019. najavila da će uložiti više od 200 miliona dolara u jačanje odbrane Grenlanda, ali je potrošila manje od jedan posto tog iznosa“, rekao je Trump, dodajući da SAD jedine mogu “razviti, zaštititi i učiniti Grenland sigurnim za Evropu i svijet”.

Najavio je da želi “hitne pregovore” o preuzimanju Grenlanda, poručivši da u tome “nema ništa loše”, podsjetivši da su i SAD i evropske sile kroz historiju širile svoje teritorije.

“Sve što tražimo od Danske, radi nacionalne i međunarodne sigurnosti i kako bismo naše vrlo energične i opasne potencijalne neprijatelje držali podalje, jeste ova teritorija na kojoj ćemo izgraditi najveću zlatnu kupolu ikada izgrađenu“, rekao je Trump.

On je, međutim, naglasio da SAD “neće koristiti silu” kako bi preuzele Grenland, uprkos tvrdnji da bi američka vojska bila “nezaustavljiva”.

“Vjerovatno nećemo dobiti ništa osim ako ne odlučim upotrijebiti prekomjernu snagu i silu. Iskreno, bili bismo nezaustavljivi, ali to neću učiniti“, rekao je, dodajući: “Ne moram koristiti silu, ne želim koristiti silu i neću koristiti silu“.

Dodatno je pooštrio poruke prema Danskoj, rekavši da Sjedinjene Američke Države traže samo “dio leda” radi globalne sigurnosti.

“Želimo jedan komad leda radi zaštite svijeta, a oni [Danska] to ne žele dati. Nikada nismo tražili ništa drugo”, rekao je Trump.

“Mogli smo zadržati tu teritoriju i nismo”, dodao je.

Obraćajući se direktno Danskoj i Evropi, Trump je poručio da imaju izbor.

“Imate izbor – možete reći ‘da’ i mi ćemo biti veoma zahvalni. Ili možete reći ‘ne’, i mi ćemo to zapamtiti“, rekao je.

Trump je zatim ponovio tvrdnju da je “snažna i sigurna Amerika temelj snažnog NATO-a”. Kritike Evrope i NATO-a

Trump je uputio oštre kritike Evropi, tvrdeći da “ne ide u pravom smjeru”.

“Volim Evropu i želim da joj ide dobro, ali ona ne ide u dobrom pravcu“, rekao je, dodajući da su pojedini dijelovi kontinenta “postali neprepoznatljivi”.

Posebno je kritikovao energetsku politiku Ujedinjenog Kraljevstva, navodeći da danas proizvodi tek trećinu energije u odnosu na 1999. godinu, uprkos velikim rezervama u Sjevernom moru, što je, prema njegovim riječima, dovelo do “katastrofalno niske energetske sigurnosti i visokih cijena“.

Trump je najavio snažan zaokret SAD-a prema nuklearnoj energiji, rekavši da je potpisao naredbe za odobravanje „velikog broja novih nuklearnih reaktora“.

“Sigurnosni napredak u toj oblasti je nevjerovatan”, rekao je.

Govoreći o NATO-u, savez koji je i ranije često kritikovao, Trump je rekao da su Sjedinjene Američke Države u tom savezu “tretirane vrlo nepravedno”.

“Mi dajemo toliko mnogo, a zauzvrat dobijamo vrlo malo. Već godinama sam kritičar NATO-a, a ipak sam učinio više da pomognem NATO-u nego bilo koji drugi predsjednik“, rekao je, tvrdeći da “NATO ne bi ni postojao” bez njegovog angažmana u prvom mandatu. O Ukrajini i Venecueli

Trump se zatim osvrnuo na rat u Ukrajini, koji je opisao kao “krvoproliće“.

“To je rat koji nikada nije trebao početi. To su ljudski životi, to su mladi ljudi“, rekao je.

Naveo je da razgovara s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, za kojeg tvrdi da želi postići dogovor, te s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

“Mislim da i on želi postići dogovor. Taj rat mora biti zaustavljen“, rekao je Trump, dodajući da će se danas sastati sa Zelenskim.

Govoreći o Venecueli, Trump je rekao da će zemlja doživjeti snažan ekonomski oporavak nakon što su američke snage ranije ovog mjeseca zarobile predsjednika Nicolása Madura.

“Venecuela će u narednih šest mjeseci zaraditi više nego u posljednjih 20 godina“, rekao je, tvrdeći da su “sve velike naftne kompanije” uključene u saradnju sa SAD-om.

