Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u petak je u emisiji Aria che tira na televiziji La7 rekao da ga je talijanska premijerka Giorgia Meloni “molila” da se s njom fotografira na ovosedmičnom samitu G7.

Na početku intervjua Trump je odmah usmjerio razgovor prema Meloni, pitajući: “Kako je vaša premijerka?” “Što je rekla kad se sastala sa mnom? Vjerojatno je sretna što sam razgovarao s njom”, dodao je.

“Nisam morao razgovarati s njom. Ne znam što bih rekao. Molila me je da se slikam s njom. Toliko se htjela slikati sa mnom. Ne bih to prihvatio, ali bilo mi je žao.”

Ubrzo nakon toga, Meloni je Trumpi odgovorila videom na Instagramu, optužujući američkog predsjednika da je sve izmislio, rekavši da je “zapanjena ” .

“Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država tako ponaša prema svojim saveznicima, nije ovo prvi put da se to događa. Mogu samo reći da je žao što nema istu odlučnost prema neprijateljima Zapada, prema neprijateljima Sjedinjenih Američkih Država, prema kojima se odnosi mnogo popustljivije, ali jednu stvar si mora zapamtiti: Italija i ja nikada ne preklinjemo”, poručila je.

Meloni je bila velika prijateljica s Trumpom i jedina europska čelnica pozvana na njegovu inauguraciju prije dvije godine, sve do rata s Iranom. Talijanska vlada odbila je američki zahtjev za korištenje zračne baze na Siciliji za napade tokom rata. Trump je optužio Italiju da nije od pomoći i rekao da se Meloni promijenila.

(Kliker.info-Jutarnji list)