Donald Trump : Sastat će se s Putinom u Budimpešti! Kremlj: Putin je upozorio Trumpa; Sky News: Upaljen je alarm u Kijevu

Na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u septembru, Trump je rekao da smatra kako je Rusija „papirnati tigar“ i da Ukrajina na kraju može povratiti teritorij koji je dosad izgubila – što predstavlja nagli zaokret u američkoj politici koji je mnoge iznenadio.

Kremlj: Putin je tijekom razgovora upozorio Trumpa

Ruski predsjednik Vladimir Putin u današnjem je telefonskom razgovoru upozorio američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi slanje krstarećih projektila Tomahawk Ukrajini ugrozilo mirovni proces i naštetilo američko-ruskim odnosima. Vijest je potvrdio Kremlj u službenom saopštenju.

Prema navodima iz Kremlja, Putin je izrazio zabrinutost zbog mogućnosti da bi napredno američko naoružanje u rukama ukrajinskih snaga moglo dovesti do daljnje eskalacije sukoba. Upozorenje je jasno istaknulo da bi takav potez Washingtona imao izravne negativne posljedice na bilateralne veze dviju sila.

Putinov savjetnik Jurij Ušakov prenio je novinarima kako je Putin u razgovoru istaknuo da ruske snage trenutno imaju “punu stratešku inicijativu” duž cijele linije bojišnice u Ukrajini.

Ušakov je dodao i kako je današnji poziv, koji je trajao gotovo dva i pol sata, inicirala ruska strana. Također je najavio da će planiranom novom summitu dvojice predsjednika prethoditi razgovor američkog državnog tajnika Marca Rubija i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji bi se trebao održati idućih dana.

