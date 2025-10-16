Donald Trump : Sastat će se s Putinom u Budimpešti! Kremlj: Putin je upozorio Trumpa; Sky News: Upaljen je alarm u Kijevu
Predsjednik SAD Donald Trump je objavio na Truth Socialu nakon svog telefonskog razgovora s Vladimirom Putinom: Sastat ćemo se u Budimpešti.
“Predsjednik Putin i ja ćemo se potom sastati na dogovorenom mjestu, u Budimpešti, Mađarska, kako bismo vidjeli možemo li okončati ovaj ‘neslavni’ rat između Rusije i Ukrajine,“ poručio je.
„Vjerujem da je postignut velik napredak,“ kaže Trump.
Već danima Trump nagovještava mogućnost da Ukrajini pošalje rakete Tomahawk. Te rakete imaju izuzetno velik domet – oko 1.000 milja (1.600 kilometara) – što bi potencijalno moglo Kijevu omogućiti da gađa duboko u teritorij Rusije i time temeljno promijeni tok rata.
Tokom posljednjih nekoliko sedmica primjetna je promjena tona Bijele kuće kada je riječ o Ukrajini. Trump je izjavio da je „razočaran“ Putinom, a ministar odbrane Pete Hegseth obećao je da bi Moskva mogla snositi „posljedice“ ako nastavi rat.
Na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u septembru, Trump je rekao da smatra kako je Rusija „papirnati tigar“ i da Ukrajina na kraju može povratiti teritorij koji je dosad izgubila – što predstavlja nagli zaokret u američkoj politici koji je mnoge iznenadio.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u današnjem je telefonskom razgovoru upozorio američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi slanje krstarećih projektila Tomahawk Ukrajini ugrozilo mirovni proces i naštetilo američko-ruskim odnosima. Vijest je potvrdio Kremlj u službenom saopštenju.
Prema navodima iz Kremlja, Putin je izrazio zabrinutost zbog mogućnosti da bi napredno američko naoružanje u rukama ukrajinskih snaga moglo dovesti do daljnje eskalacije sukoba. Upozorenje je jasno istaknulo da bi takav potez Washingtona imao izravne negativne posljedice na bilateralne veze dviju sila.
Putinov savjetnik Jurij Ušakov prenio je novinarima kako je Putin u razgovoru istaknuo da ruske snage trenutno imaju “punu stratešku inicijativu” duž cijele linije bojišnice u Ukrajini.
Ušakov je dodao i kako je današnji poziv, koji je trajao gotovo dva i pol sata, inicirala ruska strana. Također je najavio da će planiranom novom summitu dvojice predsjednika prethoditi razgovor američkog državnog tajnika Marca Rubija i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji bi se trebao održati idućih dana.
Ishod današnjeg telefonskog razgovora između Donalda Trumpa i Vladimira Putina “izazvat će uzbunu u Ukrajini”, smatra dopisnik Sky Newsa David Blevins.
Američki predsjednik izjavio je kako je s Putinom postigao “veliki napredak” te da će uskoro dogovoriti sastanak licem u lice s ruskim čelnikom u Budimpešti, gdje bi glavna tema trebala biti okončanje rata u Ukrajini.
Međutim, Kijev će bez sumnje biti skeptičan prema bilo kakvoj naznaci da Putin želi završiti rat. Rusija je do sada pokazala malo sklonosti za prekid borbi, unatoč opetovanim pozivima i rokovima koje je postavljao Washington.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra stiže u posjet Bijeloj kući. Očekuje se da će od Trumpa zatražiti dopuštenje za korištenje američkih krstarećih projektila dugog dometa Tomahawk, što bi značajno ojačalo poziciju Ukrajine u sukobu.
Nekoliko ruskih diplomata već je upozorilo SAD na “opasan potez” ukoliko odobre slanje projektila. Blevins procjenjuje da bi Trumpov nedavni uspjeh u posredovanju oko završetka rata u Gazi, kao i današnji razgovor s Putinom, mogli značiti da je odluka o projektilima već donesena.
(Kliker.info-agencije)
