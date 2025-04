Donald Trump s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni : “Carine nas čine bogatima. Zarađujemo milijarde dolara. Gradim zemlju kakva ne postoji nigdje na svijetu!”

Donald Trump se nakon sastanka s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni ponovno osvrnuo na situaciju s carinama, istaknuvši da Sjedinjene Američke Države “zarađuju nezamislive količine novca”.

– Dosad su nas tretirali vrlo nepravedno u trgovini, zemlje se sad navikavaju na činjenicu da nam to više ne mogu raditi.

Ponovio je da “svi žele sklopiti dogovor sa SAD-om” te da će se uskoro vidjeti “fantastične brojke”.

– Carine nas čine bogatima. Zarađujemo milijarde dolara – rekao je Trump.

Kako prenosi BBC, osvrnuo se i na ukupne carine koje je nametnuo Kini od početka svojeg prvog mandata te se pohvalio da im je “uzeo” više od bilo kojeg svojeg prethodnika.

– Nijedan predsjednik nije zaradio od njih više od 10 centi, ja sam nam donio više od 700 milijardi dolara.

Zaključio je da Sjedinjene Američke Države “idu u dobrom smjeru” te da “gradi zemlju kakva ne postoji nigdje”.

Odgovarajući na pitanje o ugovoru o mineralima i hoće li Zelenski doći u Bijelu kuću da ga potpiše, Trump se obratio ministru financija Scottu Bessentu, koji je rekao da strane još uvijek rade na detaljima, ali da će biti potpisan sljedeći tjedan.

“To je uglavnom ono o čemu smo se prethodno dogovorili s predsjednikom”, kazao je, dodavši “Mislim da je to sporazum od 80 stranica i to je ono što će biti potpisano.”

Meloni su novinari na talijanskom upitali što misli o tome da Trump smatra Zelenskog odgovornim za rat u Ukrajini. Ponudila je poduži odgovor, također na talijanskom.

“To je bilo tako lijepo. Što… što je rekla?”, upitao je zatim Trump smijući se.

Prevoditelj je zatim objasnio pitanje na engleskom i mogli se osjetiti kako napetost u prostoriji raste, piše The Guardian.

Ali dok je prevoditelj nervozno pokušavao prenijeti razmjenu informacija, Meloni je brzo razgovor skrenula na talijansku potrošnju za obranu, rekavši da će je podići na 2%, prema ciljevima NATO-a.

Kad je ona završila, Trump je kazao da Zelenskog ne smatra odgovornim, “ali nije baš baš ni oduševljen činjenicom da je taj rat počeo”.

“Dakle, nisam zadovoljan s njim, a nisam zadovoljan ni s kim tko je uključen”, kaže.

Dodao je: “Ne krivim ga, ali ono što kažem jest da ne bih rekao da je napravio najbolji posao. Nisam njegov veliki obožavatelj.”

Drugi talijanski novinar je postavio pitanje o Trumpovim riječima u kojima je Europu opisao kao “parazita”. Meloni se zatim zapitala je li on to ikada rekao, a Trump je negirao da se to dogodilo.

U drugom pitanju o “ponovnom činjenju Europe velikom”, kazao je:

– Nadam se da će Europa opet biti sjajna. Europa je prošla kroz mnogo problema, a mnogo toga ima veze s imigracijom.

I uopće nisam veliki obožavatelj Europe i onoga što su učinili s imigracijom, i mislim da će se opametiti, jer Europa je jako povrijeđena onime što su učinili s imigracijom.

On je pohvalio Meloni zbog njezine useljeničke politike i dodao:

“Europa mi je vrlo važna. Europa je vrlo važna za svijet. Želim da Europa dobro prođe. Mislim da moraju biti mnogo pametniji po pitanju imigracije.”

Tokom razgovora s Trumpom u Bijeloj kući Giorgia Meloni je kazala da ‘zajedno branimo slobodu Ukrajine‘ i dodala da ‘možemo izgraditi pravedan i trajan mir‘.

Trump je rekao ‘dobro nam ide‘ i inzistirao da ‘želimo to učiniti kako bismo spasili živote‘.

‘Vidjet ćemo što možemo učiniti. I mislim da se približavamo, ali ćemo vas obavijestiti vrlo brzo‘, kazao je.

Upitan o Putinovom odgovoru, rekao je da će se “čuti ovaj tjedan, zapravo vrlo brzo”.

Američki predsjednik Donald Trump je prije ručka s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni po prvi put kazao da podupire ideju o trgovinskom sporazumu s EU-om, piše The Guardian.

– Doći će do trgovinskog dogovora, 100%…Naravno da će biti trgovinskog dogovora, svakako. Oni jako žele napraviti ugovor, a mi ćemo to ispuniti. U potpunosti to očekujem – kazao je Trump.

– Ali to će biti pošten dogovor. Uskoro bismo se trebali ponovno čuti s njima, ovaj put iz Ovalnog ureda – dodao je.

Trump i Meloni su razgovarali u Ovalnom uredu.

Trump je razgovor započeo rekavši da Meloni “obavlja fantastičan posao” i da je “osvojila Europu”, te je dodao da mu je “postala prijateljica”.

Meloni je kazala da imaju mnogo tema za razgovor, uključujući borbu protiv neregularnih migracija i sintetičkih droga, poput fentanila, između ostalog, ali i o trgovini, gospodarstvu i energetici, nagovještavajući planove za povećanje LNG uvoza.

Meloni je rekla da je Trump prihvatio njezin poziv za službeni put u Rim “u bliskoj budućnosti”, jer bi to, kako kaže, mogla biti i prilika za susret s drugim europskim čelnicima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da bi Ukrajina mogla danas putem interneta potpisati memorandum o sporazumu o mineralima sa SAD-om, javlja Reuters.

Zelenski je također upozorio da se čini da Rusija gomila 60.000 vojnika u blizini Sumija, s ofenzivama koje su u tijeku u regijama Pokrovsk i Zaporižja. Također je rekao da Ukrajina ima dokaze da je Kina opskrbljivala Rusiju topništvom, piše The Guardian.

Pritom je izravno napao američkog izaslanika Stevea Witkoffa, koji trenutno razgovara s europskim partnerima u Parizu, okrivljujući ga za “širenje ruskih narativa” o ratu, te ponovno naglasio da Ukrajina neće raspravljati o teritorijalnim pitanjima dok se ne uspostavi prekid vatre.

U Washingtonu se danas također govorilo o trgovinskim sporazumima. Odgovarajući na pitanja novinara prije nego što je započeo ručak s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni, američki predsjednik Donald Trump je rekao da trgovinski pregovori s drugim zemljama “dobro napreduju”, ali je inzistirao da se SAD-u “ne žuri” zaključiti razgovore.

“Svaka država svijeta, praktički, opljačkala je Sjedinjene Države i iskoristila ih. Moram reći da su to bili baš svi. To se više neće dogoditi, ali sklopit ćemo poštene dogovore”, rekao je.

Također je pritom najavio da će sklopiti “jako dobar dogovor” s Kinom.

Pohvalio je Meloni, rekavši da je “sjajna premijerka” i da “radi fantastičan posao u Italiji”. Odgovarajući na njegove komentare, Meloni je rekla da je sigurna da će EU postići dogovor o carinama i rekla da će pozvati Trumpa da dođe u Italiju.

Rekla je da želi “iskreno govoriti o potrebama koje svatko od nas ima” i “pronaći najbolji način da nas oboje učini jačima”.

(Kliker.info- Slobodna Dalmacija)