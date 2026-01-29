Donald Trump: ‘Putin na moju zamolbu prekida napade na ukrajinske gradove‘

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao ne gađati Kijev i druge ukrajinske gradove i mjesta sedam dana zbog hladnog vremena.

“Osobno sam zamolio predsjednika Putina da ne puca na Kijev i druge gradove i mjesta sedam dana, i on je pristao na to”, rekao je Trump na sastanku kabineta, navodeći “izvanrednu hladnoću” u regiji.

“Bilo je jako lijepo. Mnogi su rekli: ‘Nemojte uzalud trošiti poziv, nećete to dobiti.‘ No, on je to učinio”, dodao je Trump.

“Jer uz sve ostalo, to nije ono što njima [Ukrajincima] treba, [to jest] da rakete padaju na njihova mjesta i gradove. Pa sam samo pomislio, trebao bih reći, mislio sam da je to jako, jako dobra stvar, a Ukrajina gotovo nije vjerovala u to, ali bili su jako sretni zbog toga jer se jako bore”, dodao je Trump, kako je prenijela ruska državna novinska agencija TASS.

Američki predsjednik nije pojasnio kada ili kako je prenio ovaj zahtjev Putinu, niti od kojeg datuma bi navodno ‘energetsko primirje‘ trebalo početi.

Ove informacije dolaze nakon nagađanja da su se Kijev i Moskva dogovorili o pauzi u međusobnim napadima na energetsku infrastrukturu, iako nijedna strana nije službeno potvrdila te tvrdnje, kako podsjeća Kyiv Independent.

Naime, prema navodima koje je ranije u četvrtak prenio neovisni ruski The Moscow Times, ruski bloger Vladimir Romanov tvrdio je da je ruskim snagama od četvrtka ujutro zabranjeno gađanje bilo kakvih infrastrukturnih objekata u Kijevu, regiji, ali i cijeloj Ukrajini.

Slične informacije stigle su i s ukrajinske strane, gdje profil Supernova+ piše o postojanju identične naredbe za ukrajinsku vojsku, uz opasku kako ostaje za vidjeti hoće li se sporazum doista poštovati na terenu.

Kako je pisao Moscow Times, pozadina ovog potencijalnog primirja krije se u trilateralnim razgovorima koji su se prošlog vikenda, uz sudjelovanje SAD-a, održali u Abu Dhabiju, gdje je, prema ovim navodima, glavna tema bila obustava udara na ukrajinska energetska postrojenja u zamjenu za suzdržavanje Kijeva od napada na ruska naftna postrojenja i tankere.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je na brifingu u četvrtak odbio komentirati ove navode.

Kyiv Post je podsjetio da su kasnije izjave upućivale na to da nikakav takav napredak u Abu Dhabiju nije postignut i da zasad nema nikakve službene potvrde za te informacije koje su dijelili ruski i ukrajinski blogeri i ratni dopisnici.

Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff za Ukrajinu i Bliski istok, koji je nedavno posjetio Moskvu na Putinov zahtjev, također je bio prisutan na sastanku u Bijeloj kući.

“Imamo sporazum o sigurnosnom protokolu koji je uglavnom završen. Sporazum o prosperitetu je uglavnom završen”, rekao je na on sastanku kabineta, očito misleći na “Plan prosperiteta” za Ukrajinu za poslijeratna ulaganja, koji podržava SAD, a koji je imao veliku važnost na razgovorima SAD-a, Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju tijekom vikenda, kako je prenio Kyiv Post.

Očekuje se da će se trilateralni razgovori između američkih, ruskih i ukrajinskih delegacija nastaviti za otprilike sedam dana, dodao je Witkoff.

