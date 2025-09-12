Donald Trump potvrdio : “Uhapšen je ubica Charlieja Kirka!”

Pohvalio je lokalne vlasti rekavši da su “odradile sjajan posao, svi su surađivali”. “Sve je ispalo dobro”, rekao je.

“Kirk je bio divna osoba i nije zaslužio ovakvu sudbinu”, rekao je.

Odao je počast Charlieju Kirku, rekavši da mu je bio “poput sina”.

Nazvao ga je “briljantnim momkom” koji mu je “pomogao oko TikToka”, dodavši da republikanci inače nikada ne osvajaju mlade glasače.

“Nikada nisam vidio da se mladi ljudi okupljaju oko jedne osobe kao što su se okupljali oko Charlieja”, istakao je.

Trump je dodao da nije želio gledati snimak pucnjave, jer ne želi da ga se sjeća na taj način, navodeći da je čuo kako je video “užasan”.