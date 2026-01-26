Donald Trump potvrdio : Ministarstvo pravosuđa istražuje Ilhan Omar

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da Ministarstvo pravosuđa istražuje zastupnicu Ilhan Omar (demokratkinju iz Minnesote).

Trump je to objavio na Truth Social-u, napisavši: „Ministarstvo pravosuđa i Kongres istražuju ‘kongresmenku’ Illhan Omar, koja je napustila Somaliju BEZ NIČEGA, a sada navodno vrijedi više od 44 miliona dolara. Vrijeme će sve pokazati.“

Ovo je posljednji napad koji je predsjednik uputio Omar i najnoviji primjer da predsjednik usmjerava istragu protiv svojih političkih rivala, javlja Politico.

Trump je ranije rekao da Omar treba biti zatvorena ili deportirana u Somaliju, gdje je rođena, iako je Omar državljanka SAD-a od 2000. godine. Također je povezao Omar s istragama o prevarama u vladinim službama u Minnesoti, optužujući je da je “jedna od mnogih prevaranata”, uprkos tome što nema jasnih dokaza koji je povezuju sa slučajevima.

Tenzije između njih dvoje su dodatno porasle dok imigracijski službenici nastavljaju patrolirati gradom Minneapolisom, koji Omar predstavlja.

Omar je u ponedjeljak djelovala neometano Trumpovom objavom. U svojoj objavi na X, Omar je rekla da Trump “odvraća pažnju”.

“Žao mi je, Trumpe, tvoja podrška opada i paničariš”, napisala je. “U pravom trenutku, odvraćaš pažnju od svojih neuspjeha lažima i teorijama zavjere o meni. Godine ‘istraga’ nisu ništa pronašle. Izbacite svoje nasilnike iz Minnesote.”

Omarino neto bogatstvo je naglo poraslo u posljednjoj godini, a predsjedavajući Nadzornog odbora Predstavničkog doma James Comer (R-Ky.) nedavno je rekao New York Postu da planira pokrenuti istragu o uzroku dramatičnog porasta.

Prema finansijskim izvještajima podnesenim prošle godine, Omarino neto bogatstvo se uglavnom povećalo zbog njenog supruga – a ne zbog njenog rada s vladom. Otkrila je da njen suprug prima između 6 i 30 miliona dolara prihoda od partnerstva od firme rizičnog kapitala i vinarije.

Izvori prihoda i imovine članova Kongresa i njihovih supružnika tradicionalno se objavljuju u širokim rasponima, a ne kao određeni iznos u dolarima.

Omar je prethodno negirala optužbe o bilo čemu neprimjerenom i rekla da Trump ima “jezivu” opsesiju s njom.

Trump je također u ponedjeljak objavio da šalje graničnog cara Toma Homana u Minneapolis. Stanovnici su ovog mjeseca preplavili ulice grada, protestujući zbog pucnjave na Renee Good, koju je 7. januara ubio službenik Imigracijske i carinske službe, i Alexa Prettija, kojeg je u subotu ubio agent Granične patrole.

Ni Ministarstvo pravosuđa ni Omarova kancelarija nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar, navodi Politico

(Kliker.info)