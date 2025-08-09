Donald Trump potvrdio : Dugoočekivani sastanak” s Putinom održat će se 15. augusta u sjeverozapadnoj američkoj saveznoj državi Aljasci.

“Američka strana upravo je objavila dogovor o organizaciji sastanka ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa u petak, 15. kolovoza, na Aljasci. Rusija i SAD su bliski susjedi, zemlje koje graniče jedna s drugom, pa se čini sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti Beringov tjesnac i da se tako važan i očekivani summit čelnika dviju zemalja održi na Aljasci”, rekao je diplomatski savjetnik Kremlja Jurij Ušakov, a prenosi agencija RIA.

