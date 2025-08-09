Donald Trump potvrdio : Dugoočekivani sastanak” s Putinom održat će se 15. augusta u sjeverozapadnoj američkoj saveznoj državi Aljasci.
Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth objavio da će se njegov “dugoočekivani sastanak” s ruskim kolegom Vladimirom Putinom održati 15. augusta u sjeverozapadnoj američkoj saveznoj državi Aljasci.
Američki predsjednik, koji je više puta obećao okončanje rata u Ukrajini, posljednjih je mjeseci nekoliko puta telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom, ali ga nije vidio osobno otkako se vratio u Bijelu kuću. Očekuje se da će glavna tema sastanka biti okončanje rata u Ukrajini.
“Sada, predsjednik Zelenski mora dobiti sve što mu treba, jer će se morati pripremiti da nešto potpiše”, rekao je Trump. Naglasio je da će najavljeni sporazum uključivati teritorijalnu razmjenu koja bi bila korisna za obje strane.
“Gledate teritorij oko kojeg se borilo tri i pol godine. Mnogo Rusa je poginulo. Mnogo Ukrajinaca je poginulo. Dakle, gledamo to, ali zapravo želimo nešto vratiti i nešto razmijeniti. Vrlo je komplicirano… Ali nešto ćemo vratiti, nešto ćemo zamijeniti. Doći će do razmjene teritorija, na dobrobit obiju strana”, pojasnio je američki predsjednik.
Trump je također iznio tvrdnju da je svojom intervencijom spriječio eskalaciju sukoba. “Da mi [SAD] nismo došli, Ukrajina i Rusija bi završile u svjetskom ratu, a ja sam to zaustavio”, izjavio je.
“Sada je jedino pitanje kada će se to riješiti i to bi moglo biti vrlo brzo”, dodao je. Trump vjeruje da postoji mogućnost i za trilateralni sastanak s Putinom i Zelenskim, ističući kako misli da Putin želi mir jednako kao i Ukrajina i drugi europski čelnici.
Od povratka u Bijelu kuću u siječnju Donald Trump je prionuo popravljanju odnosa s Rusijom, nastojeći okončati taj rat, premda je u svojim javnim komentarima oscilirao između divljenja i oštre kritike upućene Putinu.
Trumpova objava na Truthu uslijedila je nakon što je rekao da su strane, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, blizu sporazuma o prekidu vatre koji bi mogao riješiti trogodišnji sukob.
Obraćajući se novinarima u petak u Bijeloj kući, Trump je sugerirao da bi sporazum uključivao određenu razmjenu teritorija. “Bit će određene razmjene teritorija na dobrobit obje strane”, rekao je Trump.
Usred sve veće frustriranosti zbog toga što Putin odbija obustaviti rusku vojnu ofenzivu, Trump je zaprijetio da od petka uvodi nove sankcije protiv Moskve, kao i protiv zemalja koje kupuju robu iz njezina izvoza, osim ako ruski čelnik ne pristane prekinuti tri i pol godine dug sukob s Ukrajinom.
Posebni Trumpov izaslanik Steve Witkoff u srijedu je u Moskvi u sklopu trodnevnog posjeta razgovarao s Putinom. Obje su strane razgovore ocijenile konstruktivnima.
Oglasio se Kremlj
Kremlj je jutros potvrdio da će se Putin sastati s Trumpom na Aljasci u petak, 15. kolovoza, opisujući izbor mjesta održavanja kao posve logičan.
“Američka strana upravo je objavila dogovor o organizaciji sastanka ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa u petak, 15. kolovoza, na Aljasci. Rusija i SAD su bliski susjedi, zemlje koje graniče jedna s drugom, pa se čini sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti Beringov tjesnac i da se tako važan i očekivani summit čelnika dviju zemalja održi na Aljasci”, rekao je diplomatski savjetnik Kremlja Jurij Ušakov, a prenosi agencija RIA.
Putin nudi primirje u zamjenu za istok Ukrajine, tvrdi WSJ
Ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je američkom izaslaniku Steveu Witkoffu iznio sveobuhvatan prijedlog o prekidu vatre, nudeći obustavu rata u zamjenu za istočne regije Ukrajine. Ovu informaciju, pozivajući se na europske i ukrajinske dužnosnike, objavio je 8. kolovoza The Wall Street Journal, a prenosi Kyiv Independent.
Prema europskim dužnosnicima koji su brifirani o razgovoru, Putin je Witkoffu poručio da bi Rusija pristala na potpuni prekid vatre ako Kijev povuče svoje snage iz regije Donjeck. Time bi Moskva osigurala potpunu kontrolu nad regijama Donjeck i Luhansk, kao i nad Krimom.
WSJ navodi kako se Putinov prijedlog sastoji od dvije faze. Prva bi uključivala povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecka i zamrzavanje linije bojišnice. U drugoj fazi, Trump i Putin dogovorili bi konačni mirovni sporazum, o kojem bi se naknadno pregovaralo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
(Kliker.info-N1)
