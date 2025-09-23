Donald Trump održao govor u UN-u, a okupljenim čelnicima poručio: ‘Vaše zemlje idu kvragu‘ (VIDEO)

Predsjednik SAD-a Donald Trump održao je govor na 80. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Govorio je gotovo četiri puta duže od predviđenog, a govor mu je bio prepoznatljiv – pun osobnih poruka, napada na klimatsku znanost, kritika europskih država zbog migracija i kupovine ruske energije, te optužbi na račun same organizacije.

Prema pravilima Opće skupštine, govori bi trebali trajati do 15 minuta, a Trump je govorio gotovo sat vremena.

Trump je započeo obraćanje komentarom na tehnički problem: “Tko god upravlja ovim teleprompterom u velikim je problemima”, rekao je kroz šalu. Zatim je nastavio temom domaće politike, tvrdeći da je Amerika pod njegovim vodstvom ušla u novo razdoblje uspjeha.

“Ovo je doista Zlatno doba Amerike”, rekao je, dodajući da su pod njegovim vodstvom pali troškovi energije, goriva, hrane i stambenih kredita, dok je inflacija “poražena”, a burza dosegla rekordne razine. Suprotstavio je tu sliku s prethodnom administracijom Joea Bidena, koju je optužio za “četiri godine slabosti, bezakonja i radikalizma”.

Trump se potom vratio temi koja mu je godinama opsesija – Ujedinjenim narodima. Prisjetio se kako je kao njujorški investitor početkom 2000-ih bezuspješno konkurirao za obnovu sjedišta UN-a. “Prijavio sam se na obnovu i rekonstrukciju ovog kompleksa… ali odlučili su ići u drugom smjeru, koji je tada bio puno skuplji”, rekao je.

Taj primjer poslužio mu je da napadne učinkovitost same organizacije. “Što je uopće svrha Ujedinjenih naroda? Imaju golem potencijal, ali mu se ni približno ne približavaju. Zašto pišu snažno sročena pisma koja nikad ne prate djelovanjem? To su prazne riječi, a prazne riječi ne rješavaju ratove”, rekao je.

Trump je pritom naveo da je upravo on, a ne UN, zaslužan za “okončanje sedam ratova”, uključujući, kako je rekao, sukobe između Indije i Pakistana te “12-dnevni rat između Izraela i Irana”.

Na Bliskom istoku posebno se osvrnuo na nedavne odluke nekih država da priznaju Palestinu. “Kao da potiču nastavak sukoba, neki u ovom tijelu traže jednostrano priznanje palestinske države. To bi bila nagrada Hamasu za njihove grozne zločine, uključujući 7. listopada”, rekao je.

Istodobno je pozvao sve zemlje da zaustave razvoj biološkog oružja i obećao američko vodstvo u provedbi Konvencije o zabrani biološkog oružja.

Veliki dio govora posvetio je Ukrajini i odnosu Europe prema Rusiji. “Neoprostivo je da čak i zemlje NATO-a nisu prekinule uvoz ruske energije. Financirate rat protiv samih sebe”, rekao je.

Optužio je europske vlade da i dalje kupuju naftu i plin od Rusije, premda podupiru Ukrajinu. “Kupujete naftu i plin od Rusije dok se borite protiv nje. To je sramotno”, rekao je.

Trump je najavio da je SAD spreman uvesti novu rundu carina Rusiji ako se ne postigne dogovor o okončanju rata, ali je upozorio da bi te mjere imale učinka samo ako ih i europske zemlje usvoje u istom obliku.

Trump se zatim okrenuo migracijama i još jednom uputio kritike Europi. “Uništavate svoje zemlje. Europa je u ozbiljnim problemima. Preplavila ju je invazija ilegalnih imigranata kakva nikad nije viđena”, rekao je.

Dodao je da Ujedinjeni narodi, umjesto da sprječavaju takve procese, “podržavaju ljude koji ilegalno dolaze u SAD”. “UN bi trebao sprječavati invazije, a ne ih stvarati i financirati”, rekao je, zaključivši poruku upozorenjem: “Vaše zemlje idu k vragu.”

Pred kraj govora vratio se temi klime i energije. Posebno se obrušio na obnovljive izvore energije, osobito vjetroenergiju, nazivajući ih “smijurijom”. “Ako se ne odmaknete od ove prevare s obnovljivom energijom, vaša će zemlja propasti”, rekao je.

“Klimatske promjene, to je najveća prevara ikad počinjena nad svijetom, po mom mišljenju”, rekao je. Dodao je da su predviđanja UN-a i drugih institucija bila pogrešna i da su “glupi ljudi osiromašili svoje zemlje i uništili njihove šanse za uspjeh”. Kao primjer negativnih posljedica zelene politike naveo je Europu, koju je opisao kao kontinent “na rubu propasti”.

Njegove poruke stigle su neposredno nakon što je UN pozvao članice da dostave ažurirane klimatske planove kako bi se obnovio globalni zamah u borbi protiv klimatskih promjena. Istovremeno, znanstvena istraživanja pokazuju da se globalno zatopljenje i njegovi učinci, od porasta temperatura do šumskih požara, odvijaju brže nego što se očekivalo.

Trumpov govor u velikoj dvorani UN-a pratili su brojni svjetski čelnici. Među njima su bili talijanska premijerka Giorgia Meloni, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, američki ministar financija Scott Bessent, američki šef diplomacije Marco Rubio i prva dama Melania Trump.

