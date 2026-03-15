Predsjednik SAD-a Donald Trump odbio je pokušaje američkih saveznika na Bliskom istoku da pokrenu pregovore o primirju s Iranom, objavila je agencija Reuters na svom sajtu, pozivajući se na više anonimnih izvora.

Prema trima Reutersovim izvorima, nekoliko država u regionu pokušalo je otvoriti kanal za pregovore o prekidu vatre dvije sedmice nakon početka rata, obilježenog velikim napadima SAD-a i Izraela na Iran.

Oman, koji je do rata posredovao u pregovorima, više je puta pokušao otvoriti liniju komunikacije, ali je Bijela kuća jasno stavila do znanja da nije zainteresirana, tvrde dva Reutersova izvora.

Fokusiran na nastavak rata

Jedan visoki zvaničnik Bijele kuće potvrdio je toj agenciji da je Trump odbio pokušaje za početak pregovora i da je fokusiran na nastavak rata kako bi što više oslabio vojne kapacitete Teherana.

„Trenutno nije zainteresiran za to, a mi ćemo nastaviti s misijom nesmanjenom snagom. Možda će doći dani (za pregovore), ali ne sada“, rekao je zvaničnik.

Drugi visokopozicionirani Reutersov izvor iz Trumpove administracije naveo je da trenutno nema planova za prekid vojne operacije:

„Predsjednik Trump rekao je da je novo potencijalno rukovodstvo u Iranu naznačilo da želi pregovarati – na kraju će i pregovarati. Za sada se operacija ‘Epski bijes’ nastavlja istom snagom.“

Teheran: Pregovori tek nakon prestanka napada

Iran za sada također isključuje mogućnost prekida vatre.

Dva viša neimenovana iranska zvaničnika rekla su Reutersu da Teheran insistira na tome da bilo kakvi pregovori mogu početi tek nakon što prestanu napadi SAD-a i Izraela.

Nedostatak interesiranja Washingtona i Teherana sugerira da se obje strane spremaju za produženi sukob.

Američki napadi u petak navečer na iransko ostrvo Harg, glavno čvorište za izvoz nafte i važno vojno uporište, ukazuju na Trumpovu odlučnost da nastavi rat, dok Iran želi Hormuški moreuz držati pod blokadom i prijeti da će pojačati napade na susjedne zemlje.

