Donald Trump: Od carina ćemo isplatiti 2000 dolara svim Amerikancima

“Bilioni dolara” i otplata duga

U objavi na društvenim mrežama, Trump je napisao: “Prikupljamo bilione dolara i uskoro ćemo početi otplaćivati naš OGROMAN DUG, 37 biliona dolara.”

“Dividenda od najmanje 2000 dolara po osobi (ne uključujući osobe s visokim primanjima!) bit će isplaćena svima”, dodao je.

Upitna zakonitost i stvarni prihodi

Ova najava dolazi u trenutku dok Vrhovni sud preispituje zakonitost Trumpovih carina, koje je on opravdavao Zakonom o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA). Niži sudovi prethodno su utvrdili da su mnoge od tih pristojbi bile nezakonite.

Ideju o podjeli carinske dividenve Amerikancima u iznosu od 1000 do 2000 dolara predsjednik je spomenuo još u oktobru u intervjuu za One America News Network, hvaleći prihode od carina za koje je predvidio da će donijeti preko bilion dolara godišnje. Međutim, podaci Ministarstva financija znatno su skromniji. U septembarskom izvještaju navodi se da je u fiskalnoj godini 2025. od carinskih pristojbi prikupljeno 195 milijardi dolara.

Politička bitka oko troškova života

Za potrošače suočene s rastućim troškovima života i trenutnom obustavom rada vlade, ideja o dividendi mogla bi biti posebno dobrodošla. Ipak, za takav plan vjerojatno bi bilo potrebno odobrenje Kongresa, a sam Trump je ranije signalizirao da bi prihode od carina radije iskoristio za smanjenje nacionalnog duga.

Govoreći jutros u emisiji “This Week” na ABC-u, ministar financija Scott Bessent rekao je voditelju Georgeu Stephanopoulosu da cilj administracije s carinama nije bio prikupljanje prihoda, već “uravnoteženje trgovine”.

Trumpova objava predstavlja novi potez u dugotrajnoj političkoj borbi oko cjenovne pristupačnosti. Svoju predsjedničku kampanju djelomično je izgradio na tom pitanju, stalno kritizirajući bivšeg predsjednika Joea Bidena zbog inflacije i obećavajući da će “odmah sniziti cijene” po preuzimanju dužnosti.

Odgovor demokrata

U posljednje vrijeme, istom se strategijom koriste i demokrati. Ove sedmice , demokratski kandidati, uključujući Zohrana Mamdanija, odnijeli su pobjede na izborima u New Yorku, New Jerseyju i Virginiji, vodeći kampanje usmjerene upravo na brige oko troškova života.

Mamdani, novoizabrani gradonačelnik New Yorka kojeg je Trump nazvao “komunistom”, obećao je zamrznuti stanarine, uvesti besplatnu zaštitu za djecu i javni prijevoz te osnovati gradske trgovine mješovitom robom.

“Donald Trump, budući da znam da gledate, imam dvije riječi za vas: Pojačajte zvuk,” poručio je Mamdani u svom pobjedničkom govoru.

(Kliker.info-Index)