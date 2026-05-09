Američki predsjednik Donald Trump objavio je u petak na društvenim mrežama trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine, koje će trajati od 9. do 11. maja, kako bi se obilježio kraj Drugog svjetskog rata za Ruse, javlja Reuters.

Trump je ranije, nakon telefonskog razgovora s Putinom 29. aprila, izjavio da je privremeno primirje u pripremi. Putin je prošle godine objavio slično primirje koje je trajalo tri dana, ali ono nije bilo dogovoreno s Kijevom.

U objavi na mreži Truth Social naveo je da će pauza uključivati obustavu svih kinetičkih aktivnosti, kao i razmjenu zatvorenika — po 1.000 iz svake zemlje, prenosi N1.

“Nadajmo se da je ovo početak kraja jednog veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata”, rekao je on, dodajući da postoji stalni napredak u razgovorima o okončanju sukoba.

Rusija je prethodno najavila prekid vatre za 8. i 9. maj kako bi se poklopio s obilježavanjem pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi.

Ukrajina je objavila vlastiti prijedlog za neograničeno primirje koje je počelo u utorak u ponoć (21:00 GMT), pozivajući Rusiju da uzvrati istom mjerom.

Zvaničnici su u četvrtak saopćili da je glavni ukrajinski pregovarač, Rustem Umerov, doputovao u Miami na niz sastanaka s američkim predstavnicima, s obzirom na to da su mirovni pregovori o okončanju ruskog rata u Ukrajini zastali posljednjih mjeseci.

Pregovori uz posredovanje SAD-a su u zastoju zbog istočne ukrajinske regije Donjeck. Moskva zahtijeva da Kijev povuče trupe iz dijelova te regije koje ruska vojska nije uspjela zauzeti tokom četverogodišnje invazije punog obima. Ukrajina poručuje da neće ustupiti teritoriju koju kontroliše.

Moskva i Kijev su se međusobno optuživali za kršenje primirja koja je svaka strana zasebno proglasila.

