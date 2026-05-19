Donald Trump je izjavio da postoji “vrlo dobra šansa” da će Sjedinjene Države postići dogovor s Iranom kako bi spriječile Teheran da nabavi nuklearno oružje, nekoliko sati nakon što je rekao da je odgodio planirani vojni napad kako bi se omogućio nastavak pregovora, izvijestio je Reuters.

Trump je rekao da su ga čelnici ključnih američkih saveznika na Bliskom istoku zamolili da odgodi vojni napad na Iran planiran za utorak kako bi se razgovori s Teheranom mogli nastaviti, uz upozorenje da su SAD i dalje spremne pokrenuti napad velikih razmjera ako se ne postigne dogovor.

“Čini se da postoji vrlo dobra šansa da će nešto smisliti. Ako to možemo učiniti bez bombardiranja, bio bih vrlo sretan”, rekao je Trump novinarima.

Precizirao je da je zahtjev za obustavu vojne operacije došao od čelnika Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dan ranije rekao je da Iranu ističe vrijeme i da “bolje da brzo djeluju, inače od njih neće ništa ostati”.

Teheran je jučer naznačio da je odgovorio na novi prijedlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata na Bliskom istoku, koji je započeo 28. februara američko-izraelskim napadom na Iran. Krhko primirje je na snazi ​​od 8. aprila.

Ali prema posljednjim izvještajima, stavovi dvije strane ostali su vrlo udaljeni, ističe Agence France-Presse.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, Washington je predstavio listu od pet tačaka koje, između ostalog, zahtijevaju od Irana da zadrži samo jedno aktivno nuklearno postrojenje i da svoje zalihe visoko obogaćenog uranijuma prenese u Sjedinjene Američke Države.

