Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će i dalje razmotriti novi mirovni prijedlog Teherana, ali je izrazio sumnju u njegove izglede, rekavši da Iran još nije “platio dovoljno veliku cijenu”.

Dvije poluzvanične iranske novinske kuće, Tasnim i Fars, za koje se vjeruje da su bliske Iranskoj revolucionarnoj gardi, izjavile su da je Iran poslao novi prijedlog od 14 tačaka SAD-u preko Pakistana.

“Obavijestit ću vas o tome kasnije”, rekao je Trump o prijedlogu u subotu, prije ulaska u Air Force One, dodajući da će mi “sada dati tačnu formulaciju”, izvijestio je The Guardian.

Ubrzo nakon razgovora s novinarima, Trump je objavio autorski članak na društvenim mrežama o novom prijedlogu, rekavši da “ne može zamisliti da bi to bilo prihvatljivo s obzirom na to da još nisu platili dovoljno veliku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu u posljednjih 47 godina”.

