Donald Trump o pregovorima u Istanbulu : Upravo smo uzeli 4 biliona dolara, a vi ste razočarani ruskom delegacijom?

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se u vezi mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine “ništa neće dogoditi” dok se osobno ne sastane s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

“Ništa se neće dogoditi dok se Putin i ja ne sastanemo, u redu? Očito je – on nije mislio doći. Htio je doći, ali je mislio da ću i ja doći. Nije htio doći ako ja nisam ondje i ja ne vjerujem da će se išta dogoditi, sviđalo vam se to ili ne, dok se nas dvojica ne sastanemo. Ali morat ćemo to riješiti jer previše ljudi umire”, rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, po dolasku u Abu Dhabi.

Trump je još ranije obećao da će “prvog dana u uredu” zaustaviti ruski rat protiv Ukrajine, no kasnije je priznao da je to bilo pretjerivanje.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije danas je rusko izaslanstvo na mirovnim pregovorima, sastavljeno od niže rangiranih dužnosnika, nazvao “statistima”, dodajući da će o sljedećim koracima u pregovorima s Rusijom odlučiti nakon sastanka s turskim kolegom Tayyipom Erdoganom.

“Razina ruskog izaslanstva mi nije službeno poznata, ali ono što vidimo više govori da se radi o delegaciji na razini statisa”, rekao je Zelenskij.

“Moramo znati razinu ruskog izaslanstva, kakav mandat imaju i mogu li donijeti ikakvu odluku”, dodao je.