Donald Trump: “Nemojte uzimati Tylenol u trudnoći” – naučnici demantiraju i tvrde da nema dokaza o vezi s autizmom

Američka javnost i naučna zajednica našle su se u središtu žestoke rasprave nakon što je administracija predsjednika Donalda Trumpa u ponedjeljak iznijela kontroverzne zaključke o uzrocima autizma i najavila nove smjernice za istraživanje mogućeg “lijeka” za ovaj složeni razvojni poremećaj.

Na konferenciji za medije u Bijeloj kući, uz Trumpa je stajao ministar zdravlja Robert F. Kennedy Jr, dugogodišnji kritičar vakcina, koji je najavio niz mjera za, kako je rekao, “preispitivanje ideologije oko autizma”.

Tvrdnje o Tylenolu i trudnoći

Najviše pažnje privukla je Trumpova izjava da bi trudnice trebale ograničiti upotrebu acetaminofena – poznatog pod imenom Tylenol u SAD-u ili paracetamol u drugim dijelovima svijeta. “Uzimanje Tylenola nije dobro. Sve trudnice bi trebale razgovarati s doktorima o ograničavanju ovog lijeka,” poručio je Trump. Kasnije je dodao: “Nemojte uzimati Tylenol. Nema nikakvih negativnih strana u izbjegavanju.”

Ove tvrdnje naišle su na momentalan otpor međunarodnih stručnjaka. Naučnici iz SAD-a i Velike Britanije nazvali su ih neutemeljenim i upozorili da bi mogle dovesti do nepotrebnog straha među trudnicama, pa čak i do zanemarivanja potrebne medicinske njege tokom trudnoće.

Dr Monique Botha, profesorica na Univerzitetu u Durhamu, podsjetila je na rezultate velike švedske studije na 2,4 miliona poroda, objavljene 2024. godine, koja nije našla nikakvu povezanost između upotrebe paracetamola tokom trudnoće i autizma, ADHD-a ili intelektualnih poteškoća kod djece.

Pitanje vakcina ponovo na stolu

Trump je najavio i moguće promjene u kalendaru vakcinacije, predlažući odlaganje ili smanjenje doza vakcina poput MMRV (malih boginja, zaušnjaka, rubeole i varičele) i vakcine protiv hepatitisa B. Naučnici su i na ove najave reagirali s oprezom, naglašavajući da ne postoji dovoljno dokaza koji bi opravdali takve preporuke i upozoravajući na rizik od ponovne pojave bolesti koje su pod kontrolom upravo zahvaljujući visokoj stopi vakcinacije.

Najava “lijeka” za autizam

Administracija je predstavila i plan da dodatno istraži lijek leucovorin, koji se koristi u terapiji određenih vrsta raka i anemije, a za koji neki preliminarni testovi pokazuju da može poboljšati verbalne i kognitivne sposobnosti kod djece s autizmom. Stručnjaci, međutim, pozivaju na oprez i upozoravaju da stvaranje prevelikih očekivanja može narušiti povjerenje javnosti ako rezultati ne ispune najave.

Kritike iz naučne zajednice

Alison Singer, predsjednica i osnivačica Autism Science Foundation, oštro je kritikovala pristup administracije: “Svaka povezanost između Tylenola i autizma zasniva se na vrlo ograničenim i kontradiktornim istraživanjima. Preuranjeno je iznositi ovakve tvrdnje i riskirati narušavanje javnog zdravlja,” izjavila je Singer, dodajući da porodice zaslužuju tačne i naučno utemeljene informacije.

Debra Houry, bivša zamjenica direktora američkog CDC-a, pitala se zašto je konferencija uopće održana: “Koliko nam je poznato, nema novih podataka, nema novih studija, nije održana naučna konferencija. Ova najava je potpuno neočekivana.”

Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), 2022. godine jedno od 31 djece uzrasta osam godina imalo je dijagnozu poremećaja iz spektra autizma (ASD), dok je 2000. taj omjer bio otprilike jedno od 150 djece. Stručnjaci objašnjavaju da je porast broja dijagnoza prvenstveno rezultat boljeg skrininga i šire definicije poremećaja, a ne nužno veće učestalosti.

Društveni i politički kontekst

Ovo nije prvi put da Trump i Kennedy iznose tvrdnje koje dovode u pitanje naučni konsenzus. Kennedy je godinama povezivao vakcine s autizmom, iako su brojne studije tu povezanost opovrgnule. Kritičari upozoravaju da ovakve izjave mogu potkopati povjerenje u zdravstveni sistem i javno zdravlje, što bi moglo dovesti do smanjenja vakcinacije i porasta bolesti koje su već bile gotovo iskorijenjene.

Bruce Mirken iz organizacije Defend Public Health izjavio je: “Nema dokaza da postoji ‘epidemija autizma’, kako tvrde Trump i Kennedy. Ove izjave unose nepotreban strah i rizikuju povratak bolesti koje smo decenijama držali pod kontrolom.”

