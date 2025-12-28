Donald Trump nakon sastanka sa Zelenskim: Napravili smo napredak prema kraju rata. Putin želi da Ukrajina uspije
Američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavili su nakon sastanka u Mar-a-Lagu kako su njihove zemlje postigle široku suglasnost oko većine točaka u mirovnim pregovorima. Ipak, unatoč napretku, dvojica čelnika nisu ponudila nikakve konkretne vremenske okvire za daljnje korake. Umjesto toga, najavili su da će se njihovi pregovarački timovi ponovno sastati u narednim tjednima kako bi nastavili s radom.
Prema riječima Donalda Trumpa, pitanje kontrole nad ukrajinskim teritorijem i dalje je najteži dio pregovora. Za sada nije predstavljen jasan put prema rješenju ovog problema, osim dogovora o nastavku dijaloga. Zelenski je također istaknuo mogućnost održavanja novog sastanka u Washingtonu, na kojem bi sudjelovali i europski čelnici, kako bi se pokušao postići daljnji napredak
Trump je u svom obraćanju potvrdio da ruski predsjednik Vladimir Putin još nije pristao na prekid vatre koji bi omogućio održavanje bilo kakvih referenduma na tlu Ukrajine.
Dok su trajale izjave Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog, specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kirill Dmitrijev, pratio je događaj i komentirao ga u stvarnom vremenu na društvenoj mreži X.
Dmitrijev je s posebnom pažnjom istaknuo Trumpovu izjavu da “Putin želi da Ukrajina uspije”. Također je podijelio videozapise u kojima američki predsjednik tvrdi da je tijekom razgovora postignut “velik napredak”, čime je poslana poruka o globalnom odobravanju mirovnih inicijativa.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je “dobar napredak” postignut danas u mirovnim pregovorima o Ukrajini.
Njezina izjava uslijedila je nakon “dobrog, jednosatnog poziva” u kojem je sudjelovala zajedno s Donaldom Trumpom, Volodimirom Zelenskim i drugim europskim čelnicima.
“Postignut je dobar napredak, što smo pozdravili. Europa je spremna nastaviti raditi s Ukrajinom i našim američkim partnerima kako bi se taj napredak učvrstio”, poručila je von der Leyen.
Naglasila je i ključan uvjet za daljnje korake: “Najvažnije u ovom naporu je imati čvrsta sigurnosna jamstva od prvog dana.”
Volodimir Zelenski je potvrdio da će ukrajinski državljani koji žive izvan zemlje imati pravo sudjelovati u odlučivanju o bilo kakvom budućem sporazumu za okončanje rata. Odgovarajući na novinarsko pitanje tijekom konferencije za medije o tome bi li dijaspora mogla sudjelovati na referendumu kojim bi se odobrio mirovni sporazum, Zelenski je bio jasan.
“Oni imaju pravo na to”, poručio je predsjednik. Ipak, napomenuo je kako će za ostvarenje tog prava biti potrebno osigurati i uspostaviti odgovarajuću infrastrukturu kako bi se glasovanje moglo provesti.
Donald Trump iznio je svoje viđenje uloge Rusije u poslijeratnoj obnovi Ukrajine, ustvrdivši kako će Moskva sudjelovati u tom procesu. Na pitanje novinara hoće li Rusija snositi odgovornost za pomoć u obnovi ratom razorene zemlje, Trump je ponudio iznenađujući odgovor.
“Oni će pomagati”, rekao je Trump o Rusiji, dodavši: “Rusija želi vidjeti uspjeh Ukrajine. Putin želi da Ukrajina uspije.” Naveo je i kako je ruski predsjednik Vladimir Putin bio vrlo velikodušan u svojoj želji da Ukrajina uspije, uključujući navodnu ponudu za “opskrbu energijom, električnom energijom i drugim stvarima po vrlo niskim cijenama”.
Trump je također komentirao zašto Putin nije pristao na prekid vatre, objasnivši da “ruski čelnik ne želi zaustaviti borbe da bi ih kasnije morao ponovno pokretati”. Trump je pokazao razumijevanje za takvo stajalište. “Razumijem taj stav”, zaključio je.
Donald Trump iznio je tvrdnje o suradnji ruskog predsjednika Vladimira Putina s Ukrajinom vezano za nuklearnu elektranu Zaporižja. Najveća europska nuklearna elektrana nalazi se pod ruskom kontrolom od početnih faza rata u Ukrajini.
Prema Trumpovim riječima, Putin aktivno radi na ponovnom pokretanju postrojenja u suradnji s ukrajinskom stranom.
“Predsjednik Putin zapravo radi s Ukrajinom na njenom otvaranju”, izjavio je Trump. “Bio je vrlo dobar u tom smislu. Želi da se to otvori.” Također je dodao: “Nije je gađao projektilima”.
“U idućih nekoliko tjedana znat ćemo hoće li ovaj rat završiti. Ali može se dogoditi i da sve propadne zbog neke manje teme o kojoj nismo ni razmišljali. Jedan rat trajao je 37 godina, a riješio sam ga u jednom danu”, kazao je Trump.
Izjavio je kako mu odlazak u Ukrajinu nije prioritet, već je njegov glavni cilj postizanje mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat. Na pitanje bi li posjetio zemlju ako uspije ispregovarati kraj sukoba, Trump je bio jasan. “Ne očekujemo to”, rekao je. “Željeli bismo postići dogovor i ne morati nužno ići.”
Trump je, međutim, otkrio da je ukrajinskoj strani iznio i jedan konkretan prijedlog kako bi mogao pomoći u rješavanju situacije.
“Ponudio sam se otići i govoriti u njihovom parlamentu. Ako bi to pomoglo, ne znam bi li pomoglo. Mislim da bi vjerojatno pomoglo, ali čak ni to ne znam”, izjavio je.
Nakon ove izjave, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je Trumpu da je dobrodošao u Ukrajinu. Trump je na poziv odgovorio uvjetno. “Nisam siguran da bi to bilo zaista nužno, ali ako bi pomoglo spasiti 25.000 života mjesečno ili što god to bilo, svakako bih bio spreman to učiniti”, zaključio je.
“Mislim da nam ide vrlo dobro. Blizu smo, dijele nas jedno ili dva vrlo osjetljiva, vrlo teška pitanja. Ali mislim da napredujemo jako dobro. Danas smo ostvarili velik napredak, ali zapravo ga postižemo već tijekom cijelog mjeseca. Ovo nije dogovor koji se postiže u jednom danu. Riječ je o vrlo složenim pitanjima”, rekao je Trump.
“Pitanje teritorija je ključno, o tome ćemo pričati u idućim mjesecima. Ukrajinci trebaju postići dogovor, vrijeme je da rat završi, to žele i Rusija i Ukrajina”, rekao je Trump.
“Pričali smo o planu od 20 točaka. Naši timovi već mjesec dana rade na planu. Pitanje Donbasa je jako teško. Naš stav je jasan i ovo je jako teško pitanje. Imamo različito stajalište oko toga s Rusima”, rekao je Zelenski te dodao da može biti raspisan i referendum oko tog pitanja.
“Plan ćemo vjerojatno morati provesti kroz referendum. 91% Ukrajinaca želi da rat završi”, rekao je Trump.
“Složili smo se oko 95% plana”, rekao je Trump.
“Hvala vam, predsjedniče. Imali smo odličan razgovor, hvala Witkoffu i Kushneru na posvećenosti. Pričali smo o svim aspektima plana od 20 točaka. O mnogim točkama smo se gotovo potpuno složili. Sigurnosna jamstva su ključna, o njima smo se 100% složili. Složili smo se da će se naši timovi u narednim tjednima sastati kako bismo finalizirali ovaj plan.
Ukrajina je spremna za mir. Hvala vam, predsjedniče”, rekao je Zelenski.
“Imali smo odličan sastanak, Putin i ja. Zelenski i ja smo pričali s predstavnicima Francuske, Poljske, Italije, Norveške, Britanije, Njemačke, šefom NATO-a i Ursulom Von der Leyen. Imali smo odličan razgovor. Naš sastanak bio je odličan, pokrili smo 95% tema i napravili velik napredak prema kraju rata”, rekao je Trump.
“Pričali smo o svakoj temi, i s Putinom prije, razgovori su bili jako detaljni. Nadam se da ste uživali u hrani, vaši ljudi su uživali u hrani”, rekao je.
