Donald Trump nakon sastanka sa Zelenskim: Napravili smo napredak prema kraju rata. Putin želi da Ukrajina uspije

Američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavili su nakon sastanka u Mar-a-Lagu kako su njihove zemlje postigle široku suglasnost oko većine točaka u mirovnim pregovorima. Ipak, unatoč napretku, dvojica čelnika nisu ponudila nikakve konkretne vremenske okvire za daljnje korake. Umjesto toga, najavili su da će se njihovi pregovarački timovi ponovno sastati u narednim tjednima kako bi nastavili s radom.

Prema riječima Donalda Trumpa, pitanje kontrole nad ukrajinskim teritorijem i dalje je najteži dio pregovora. Za sada nije predstavljen jasan put prema rješenju ovog problema, osim dogovora o nastavku dijaloga. Zelenski je također istaknuo mogućnost održavanja novog sastanka u Washingtonu, na kojem bi sudjelovali i europski čelnici, kako bi se pokušao postići daljnji napredak

Trump je u svom obraćanju potvrdio da ruski predsjednik Vladimir Putin još nije pristao na prekid vatre koji bi omogućio održavanje bilo kakvih referenduma na tlu Ukrajine.

Trump je u svom obraćanju potvrdio da ruski predsjednik Vladimir Putin još nije pristao na prekid vatre koji bi omogućio održavanje bilo kakvih referenduma na tlu Ukrajine.