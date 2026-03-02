Donald Trump najavio “veliki val” napada : Uskoro stiže veliki udar (VIDEO)

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u devetominutnom telefonskom intervjuu za CNN da američka vojska “razvaljuje” Iran, ali da “veliki val” napada tek slijedi. “Razvaljujemo ih. Mislim da ide jako dobro. Imamo najjaču vojsku na svijetu i koristimo je”, ustvrdio je.

Trump je u intervjuu govorio o nizu tema, uključujući očekivano trajanje sukoba, svoje iznenađenje opsežnim iranskim odmazdama i plan nasljeđivanja vlasti u Iranu. Upitan koliko bi rat mogao trajati, predsjednik je rekao: “Ne želim da traje predugo. Uvijek sam mislio da će trajati četiri tjedna. I malo smo ispred rasporeda.”

Na pitanje čini li SAD, osim vojne ofenzive, još nešto kako bi pomogao iranskom narodu da ponovno preuzme kontrolu nad svojom zemljom od režima, Trump je odgovorio: “Da. Doista činimo. Ali trenutno želimo da svi ostanu unutra. Vani nije sigurno.”

Dodao je da će situacija postati još opasnija. “Nismo ih još ni počeli ozbiljno udarati. Veliki val se još nije dogodio. Onaj veliki stiže uskoro”, najavio je.

Trump je rekao da je dosad “najveće iznenađenje” bilo iransko gađanje arapskih zemalja u regiji: Bahreina, Jordana, Kuvajta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata. “Bili smo iznenađeni. Rekli smo im: ‘Mi ćemo to riješiti’, a sada se žele boriti. I bore se agresivno. Trebali su biti vrlo malo uključeni, a sada inzistiraju na tome da budu uključeni”, istaknuo je.

O arapskim čelnicima predsjednik je rekao: “Poznajem te ljude. Tvrdi su i pametni.”

“Iranci su pucali na hotel, pucali su na stambenu zgradu. To ih je samo razljutilo. Vole nas, ali su promatrali. Nije bilo razloga da se uključe”, ponovio je.

Trump je istaknuo da je iranska nuklearna prijetnja već dugo veliki problem u regiji. “Morate razumjeti, živjeli su pod tim tamnim oblakom godinama. Zato nikada nije moglo biti mira”, napomenuo je.

Govoreći o tome tko bi mogao preuzeti vodstvo u Iranu, Trump je rekao: “Ne znamo tko je sada vodstvo. Ne znamo koga će izabrati. Možda će imati sreće i dobiti nekoga tko zna što radi.”

Iranci su, rekao je, izgubili “puno u smislu vodstva” zbog početnih udara. “Četrdeset i devet ljudi. Bio je to nevjerojatan udar”, rekao je.

“Srušili smo 49 ljudi”

Tvrdi da su bili previše samouvjereni te da su se svi okupili na jednom mjestu. “Mislili su da ih se ne može otkriti. Moglo ih se otkriti”, poručio je.

Trump je rekao da nije jasno tko sada vodi zemlju. “Ni oni sami ne znaju tko ih sada vodi. Srušili smo 49 ljudi. To su bili vođe, a neki od njih su se razmatrali. Ne znamo tko sada vodi zemlju. Ni oni ne znaju tko vodi. Malo je to kao red za nezaposlene”, izjavio je.

Kazao je da je njegov tim pokušao pregovarati s Irancima, ali “nismo mogli postići dogovor s tim ljudima”. Svaka nova ponuda, rekao je, bila je popraćena povlačenjem prethodnih. “Iranci nisu htjeli pristati na prekid obogaćivanja uranija”, požalio se.

“Imali su sav taj obogaćeni materijal. Razmatrali su da to ponove tamo, ali bilo je u tako lošem stanju, planina se praktički urušila”, dodao je.

“Ovo je način za postupanje s Iranom”

O svojoj vojnoj akciji Trump je rekao: “Ovo je način za postupanje s Iranom.”

Ukazao je na dugu povijest iranskog destabiliziranja regije nakon revolucije 1979. godine. “Vratite se 37 godina, zapravo 47 godina, gotovo 50, pogledajte što se dogodilo i svu tu smrt. Ljudi iz vojske koji hodaju bez nogu, hodaju bez ruku, lica raznesena”, upozorio je.

Trump je kazao da je od svog tima zatražio popis svih iranskih ili proiranskih napada na SAD, američke saveznike i interese. “Tijekom posljednjih 47 godina. Rekao sam: ‘Dajte mi sve napade.’ Kad bih vam ih sve nabrojao, još bih govorio”, ustvrdio je.

“Da nismo napali Soleimanija, Izrael možda ne bi postojao”

Trump tvrdi da je ova vojna operacija dio dugoročne kampanje uklanjanja iranske prijetnje. Prošli put smo uklonili Soleimanija”, podsjetio je, referirajući se na američki napad dronom 3. siječnja 2020. u kojem je ubijen iranski general Qasem Soleimani.

“Bio je nevjerojatno nasilan, brutalan general. Napad na Soleimanija bio je velik potez. Da se to nije dogodilo, možda danas ne biste imali Izrael. Izrael možda ne bi postojao”, upozorio je.

“Zatim imali smo Ponoćni čekić – vrlo važno”, rekao je predsjednik, referirajući se na američke napade na iranska nuklearna postrojenja u lipnju 2025. godine.

“Bili su mjesec dana udaljeni od nuklearnog oružja”, ponovio je.

Kritizirajući sporazum o nuklearnom programu iz vremena predsjednika Baracka Obame, Trump je rekao da je “to bio iranski nuklearni sporazum jer je dao svu moć Iranu. “Imali bi nuklearno oružje prije tri ili četiri godine. Upotrijebili bi ga protiv Izraela. Možda bi ga upotrijebili protiv nas”, smatra Trump.

“Taj sporazum bio je toliko loš. Bio je put prema bombi”, dodao je.

“U najnovijim pregovorima Iranci nisu bili spremni dati nam ono što smo tražili. Trebali su to učiniti”, poručio je.

