Donald Trump najavio veliki događaj: Mirovni sporazum s Iranom je u velikoj mjeri dogovoren

23 Maja
23:31 2026
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je mirovni sporazum s Iranom “u velikoj mjeri dogovoren” te da se uskoro očekuje njegova konačna finalizacija. U priopćenju iz Bijelih kuća Trump je naveo da je objava nakon niza “vrlo dobrih razgovora” s čelnicima više zemalja Bliskog istoka i Pakistana.

Serija razgovora s regionalnim čelnicima

Trump je iz Ovalnog ureda izvijestio da je vodio razgovore o Memorandumu o razumijevanju koji se odnosi na mir s Iranom. U razgovorima su, prema priopćenju, sudjelovali prijestolonasljednik Saudijske Arabije Mohammed bin Salman Al Saud i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Popis sugovornika uključio je i katarskog emira Tamima bin Hamada Al Thanija, premijera Mohammeda bin Abdulrahmana Al Thanija i ministra Alija al-Thawadija, zatim feldmaršala Syeda Asima Munira Ahmeda Shaha iz Pakistana, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğataskog, El-e Fagipatskog predsjednika jordanskog kralja Abdullaha II. te kralja Bahreina Hamada bin Isu Al Khalifu.

Sporazum pred finalizacijom

Prema Trumpovim riječima, sporazum je “u velikoj mjeri dogovoren i ovisi o konačnoj finalizaciji između Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih navedenih zemalja”. Potvrdio je i da je odvojeno razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, a taj je razgovor, kako kaže, “isto tako, prošao vrlo dobro”.

Konačni detalji dogovora trenutno se usuglašavaju i uskoro će biti objavljeni. Kao jedan od ključnih elemenata sporazuma, Trump je istaknuo da će Hormuški tjesnac biti otvoren.

(Kliker.info-agencije)
