Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je mirovni sporazum s Iranom “u velikoj mjeri dogovoren” te da se uskoro očekuje njegova konačna finalizacija. U priopćenju iz Bijelih kuća Trump je naveo da je objava nakon niza “vrlo dobrih razgovora” s čelnicima više zemalja Bliskog istoka i Pakistana.

Serija razgovora s regionalnim čelnicima

Trump je iz Ovalnog ureda izvijestio da je vodio razgovore o Memorandumu o razumijevanju koji se odnosi na mir s Iranom. U razgovorima su, prema priopćenju, sudjelovali prijestolonasljednik Saudijske Arabije Mohammed bin Salman Al Saud i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Popis sugovornika uključio je i katarskog emira Tamima bin Hamada Al Thanija, premijera Mohammeda bin Abdulrahmana Al Thanija i ministra Alija al-Thawadija, zatim feldmaršala Syeda Asima Munira Ahmeda Shaha iz Pakistana, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, jordanskog kralja Abdullaha II. te kralja Bahreina Hamada bin Isu Al Khalifu.

Sporazum pred finalizacijom

Prema Trumpovim riječima, sporazum je “u velikoj mjeri dogovoren i ovisi o konačnoj finalizaciji između Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih navedenih zemalja”. Potvrdio je i da je odvojeno razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, a taj je razgovor, kako kaže, “isto tako, prošao vrlo dobro”.

Konačni detalji dogovora trenutno se usuglašavaju i uskoro će biti objavljeni. Kao jedan od ključnih elemenata sporazuma, Trump je istaknuo da će Hormuški tjesnac biti otvoren.