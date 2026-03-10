Donald Trump najavio : Rat u Iranu uskoro će završiti, ali smo spremni i na jače udare

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na konferenciji za novinare da bi rat s Iranom mogao uskoro završiti, ali i da SAD još nije ostvario dovoljno ciljeva.

– Uskoro će završiti, ustvrdio je tijekom konferencije za novinare u svom golf resortu Doral na Floridi, misleći na rat koji su Sjedinjene Države s Izraelom pokrenule protiv Irana nakon neuspješnih pregovora o nuklearnom sporazumu. Ta je izjava odmah uzrokovala pad cijena nafte.

– Neću dopustiti terorističkom režimu da drži svijet kao taoca i pokuša zaustaviti svjetsku opskrbu naftom. A ako Iran išta poduzme u tom smjeru, bit će puno, puno jače pogođeni, izjavio je.

– Krenuli smo na kratki izlet jer smo osjećali da se moramo riješiti nekih ljudi. I mislim da ćete vidjeti da će to i biti kratki izlet, izjavio je također u govoru republikanskim zastupnicima okupljenima u Doralu.

– Mislim da je rat gotov, manje-više, ponovio je također Trump u telefonskom intervjuu s novinarom CBS Newsa, izjavivši da je sukob “daleko ispred” vremenskog okvira od četiri do pet tjedana koji je prethodno zacrtao. Američki predsjednik, koji daje proturječne izjave o ciljevima i vremenskom okviru izraelsko-američke ofenzive, također je članovima Kongresa rekao da Sjedinjene Države neće “stati dok neprijatelj ne bude potpuno i definitivno poražen”. – Već smo pobijedili na mnogim frontama, ali još nismo osvojili dovoljno. Krećemo se odlučnije nego ikad prije prema konačnoj pobjedi, dodao je. – Do danas smo pogodili više od 5000 ciljeva, nekih vrlo važnih, a najvažnije ciljeve odvojili smo za slučaj da nam kasnije zatrebaju, rekao je također tijekom svoje konferencije za novinare. Konzervativni zastupnici strahuju da bi sukob u Iranu, dovede li do trajnog porasta cijena benzina i snažno optereti gospodarstvo, mogao rezultirati oštrim posljedicama na međuizborima za Kongres u studenom. U razgovoru s novinarom CBS-a, Donald Trump je također rekao da “razmatra preuzimanje kontrole” nad Hormuškim tjesnacem, strateškim plovnim putem za globalnu trgovinu i naftu, gdje je zbog sukoba promet praktički zaustavljen. Američki predsjednik također nije ponudio jasne odgovore oko pravih ciljeva Sjedinjenih Država u ovoj ofenzivi koju provodi zajedno s Izraelom. Govorio je o neutralizaciji iranskog nuklearnog programa i balističkih raketnih kapaciteta Islamske Republike, ali je aludirao i na šire ambicije rušenja vlade.

