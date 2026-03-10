Donald Trump najavio : Rat u Iranu uskoro će završiti, ali smo spremni i na jače udare
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na konferenciji za novinare da bi rat s Iranom mogao uskoro završiti, ali i da SAD još nije ostvario dovoljno ciljeva.
– Mislim da je rat gotov, manje-više, ponovio je također Trump u telefonskom intervjuu s novinarom CBS Newsa, izjavivši da je sukob “daleko ispred” vremenskog okvira od četiri do pet tjedana koji je prethodno zacrtao.
Američki predsjednik, koji daje proturječne izjave o ciljevima i vremenskom okviru izraelsko-američke ofenzive, također je članovima Kongresa rekao da Sjedinjene Države neće “stati dok neprijatelj ne bude potpuno i definitivno poražen”.
– Već smo pobijedili na mnogim frontama, ali još nismo osvojili dovoljno. Krećemo se odlučnije nego ikad prije prema konačnoj pobjedi, dodao je.
– Do danas smo pogodili više od 5000 ciljeva, nekih vrlo važnih, a najvažnije ciljeve odvojili smo za slučaj da nam kasnije zatrebaju, rekao je također tijekom svoje konferencije za novinare.
Konzervativni zastupnici strahuju da bi sukob u Iranu, dovede li do trajnog porasta cijena benzina i snažno optereti gospodarstvo, mogao rezultirati oštrim posljedicama na međuizborima za Kongres u studenom.
U razgovoru s novinarom CBS-a, Donald Trump je također rekao da “razmatra preuzimanje kontrole” nad Hormuškim tjesnacem, strateškim plovnim putem za globalnu trgovinu i naftu, gdje je zbog sukoba promet praktički zaustavljen.
Američki predsjednik također nije ponudio jasne odgovore oko pravih ciljeva Sjedinjenih Država u ovoj ofenzivi koju provodi zajedno s Izraelom.
Govorio je o neutralizaciji iranskog nuklearnog programa i balističkih raketnih kapaciteta Islamske Republike, ali je aludirao i na šire ambicije rušenja vlade.
