hamburger-icon

Kliker.info

Donald Trump najavio : Rat u Iranu uskoro će završiti, ali smo spremni i na jače udare

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Donald Trump najavio : Rat u Iranu uskoro će završiti, ali smo spremni i na jače udare

10 Marta
02:36 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na konferenciji za novinare da bi rat s Iranom mogao uskoro završiti, ali i da SAD još nije ostvario dovoljno ciljeva.

– Krenuli smo na kratki izlet jer smo osjećali da se moramo riješiti nekih ljudi. I mislim da ćete vidjeti da će to i biti kratki izlet, izjavio je također u govoru republikanskim zastupnicima okupljenima u Doralu.

– Mislim da je rat gotov, manje-više, ponovio je također Trump u telefonskom intervjuu s novinarom CBS Newsa, izjavivši da je sukob “daleko ispred” vremenskog okvira od četiri do pet tjedana koji je prethodno zacrtao.

Američki predsjednik, koji daje proturječne izjave o ciljevima i vremenskom okviru izraelsko-američke ofenzive, također je članovima Kongresa rekao da Sjedinjene Države neće “stati dok neprijatelj ne bude potpuno i definitivno poražen”.

– Već smo pobijedili na mnogim frontama, ali još nismo osvojili dovoljno. Krećemo se odlučnije nego ikad prije prema konačnoj pobjedi, dodao je.

– Do danas smo pogodili više od 5000 ciljeva, nekih vrlo važnih, a najvažnije ciljeve odvojili smo za slučaj da nam kasnije zatrebaju, rekao je također tijekom svoje konferencije za novinare.

Konzervativni zastupnici strahuju da bi sukob u Iranu, dovede li do trajnog porasta cijena benzina i snažno optereti gospodarstvo, mogao rezultirati oštrim posljedicama na međuizborima za Kongres u studenom.

U razgovoru s novinarom CBS-a, Donald Trump je također rekao da “razmatra preuzimanje kontrole” nad Hormuškim tjesnacem, strateškim plovnim putem za globalnu trgovinu i naftu, gdje je zbog sukoba promet praktički zaustavljen.

Američki predsjednik također nije ponudio jasne odgovore oko pravih ciljeva Sjedinjenih Država u ovoj ofenzivi koju provodi zajedno s Izraelom.

Govorio je o neutralizaciji iranskog nuklearnog programa i balističkih raketnih kapaciteta Islamske Republike, ali je aludirao i na šire ambicije rušenja vlade.

(Kliker.info-agencije)
Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku