Donald Trump na Nacionalnom molitvenom doručku : Ne volim spavati u avionu. Gledam kroz prozor ima li projektila i neprijatelja (Video)

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su njegove ranije izjave u kojima je sugerirao da možda neće završiti u raju bile izrečene u šali.

Govoreći na Nacionalnom molitvenom doručku, optužio je medije da su njegove ranije riječi o zagrobnom životu prenijeli doslovno. “Samo sam se šalio”, rekao je Trump o svojim ranijim komentarima.

O raju je dodao: “Stvarno mislim da bih trebao završiti tamo. Mislim, nisam savršen kandidat, ali učinio sam jako puno dobrog za savršene ljude.”

Trump se osvrnuo i na republikanskog zastupnika Thomasa Massieja iz Kentuckyja, koji ponekad glasuje protiv stranačke linije. Naglasio je da se republikanci obično uspiju usuglasiti nakon pregovora – svi, kako je rekao, osim Massieja.

“Bez obzira na to što napravimo, ovaj moron, bez obzira o čemu se radi… Nešto s njim nije u redu”, napomenuo je.

Massie, zastupnik sklon libertarijanskim stavovima, naljutio je Trumpa kada je izjavio da američki predsjednik nije imao ovlasti napasti iranska nuklearna postrojenja bez odobrenja Kongresa. Također je glasao protiv velikog Trumpova zakona o poreznim i bud\etskim rezovima te je tražio objavu dokumenata povezanih sa slučajem Jeffreyja Epsteina. Trump je govorio i o putovanju avionom . Prisjećajući se putovanja u Irak tokom svog prvog mandata, Trump je rekao da ne voli spavati tokom dugih letova. “Ne spavam u avionima. Ne volim spavati u avionima”, rekao je okupljenima na Nacionalnom molitvenom doručku. “Znate, volim gledati kroz prozor i promatrati ima li projektila i neprijatelja”, dodao je. Trump tijekom dugih međunarodnih letova često razgovara sa savjetnicima, objavljuje sadržaje na svojoj društvenoj mreži te odlazi u dio aviona predviđen za medije kako bi odgovarao na pitanja novinara.

