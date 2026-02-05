Donald Trump na Nacionalnom molitvenom doručku : Ne volim spavati u avionu. Gledam kroz prozor ima li projektila i neprijatelja (Video)
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su njegove ranije izjave u kojima je sugerirao da možda neće završiti u raju bile izrečene u šali.
Govoreći na Nacionalnom molitvenom doručku, optužio je medije da su njegove ranije riječi o zagrobnom životu prenijeli doslovno. “Samo sam se šalio”, rekao je Trump o svojim ranijim komentarima.
O raju je dodao: “Stvarno mislim da bih trebao završiti tamo. Mislim, nisam savršen kandidat, ali učinio sam jako puno dobrog za savršene ljude.”
Trump se osvrnuo i na republikanskog zastupnika Thomasa Massieja iz Kentuckyja, koji ponekad glasuje protiv stranačke linije. Naglasio je da se republikanci obično uspiju usuglasiti nakon pregovora – svi, kako je rekao, osim Massieja.
“Bez obzira na to što napravimo, ovaj moron, bez obzira o čemu se radi… Nešto s njim nije u redu”, napomenuo je.
Trump je govorio i o putovanju avionom . Prisjećajući se putovanja u Irak tokom svog prvog mandata, Trump je rekao da ne voli spavati tokom dugih letova. “Ne spavam u avionima. Ne volim spavati u avionima”, rekao je okupljenima na Nacionalnom molitvenom doručku.
“Znate, volim gledati kroz prozor i promatrati ima li projektila i neprijatelja”, dodao je. Trump tijekom dugih međunarodnih letova često razgovara sa savjetnicima, objavljuje sadržaje na svojoj društvenoj mreži te odlazi u dio aviona predviđen za medije kako bi odgovarao na pitanja novinara.
