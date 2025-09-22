Donald Trump na komemoraciji Kirku: Ako Bog da, ubica će dobiti najtežu kaznu za zločin (Foto+Video)

Američki predsjednik Donald Trump održao je u Arizoni najdulji govor na komemoraciji za konzervativnog aktivistu Charlieja Kirka, okupljenima se obraćajući nakon eulogije Kirkove supruge Erike. Na pozornicu je izašao uz pjesmu “God Bless the USA”, a govor je započeo porukom da je Amerika “nacija u šoku i žalosti”.

“Prije manje od dvije sedmice naša je zemlja ostala bez jednog od najsjajnijih ljudi našeg vremena, Charlieja Kirka. Bio je suprug, otac, sin, kršćanin i domoljub. Ubilo ga je radikalizirano, hladnokrvno čudovište jer je govorio istinu – za slobodu i pravdu, za Boga i zemlju”, rekao je Trump.

Kirk kao mučenik i patriotski uzor

Trump je, poput ostalih govornika, Kirka nazvao mučenikom, dodavši da će njegovo ime živjeti vječno u kronici najvećih američkih domoljuba. Posebno se obratio Kirkovim roditeljima i udovici Eriki, izražavajući duboku sućut i ističući da je Kirk u svojih 31 godinu unio više dobra i ljubavi u ovaj svijet nego što većina ljudi uspije u cijelom životu.

Okupljene je podsjetio i na riječi koje mu je, kako tvrdi, Kirk rekao pred smrt: “Molim vas, gospodine, spasite Chicago”. Trump je obećao da će to i učiniti – spasiti Chicago od strašnog kriminala.

Emotivni završetak govora

Na kraju svog govora Trump je pozvao udovicu Eriku Kirk na pozornicu, a publika ga je pozdravila gromoglasnim pljeskom kada je govorio o Kirkovoj volji za borbom.

“Lekcija iz Charliejeva života je da nikada ne biste trebali podcijeniti što jedna osoba može učiniti s dobrim srcem, pravednim ciljem, vedrim duhom i voljom da se bori, bori, bori”, rekao je Trump.

Dodao je da se Amerika mora nastaviti boriti za zemlju “za koju je Charlie živio, slobode za koje je umro i vrijednosti u koje je duboko vjerovao”. “Charlie je stvorio nešto posebno, Turning Point USA, i pod vodstvom njegove supruge Erike postat će veće i jače nego ikad prije”, poručio je.

Oštri napadi i političke poruke

Iako je govor imao emotivne dijelove, Trump ga je iskoristio i za niz političkih poruka. Govorio je o “ljevičarskim manijacima” koje je optužio za poticanje političkog nasilja i najavio da Ministarstvo pravosuđa istražuje njihove mreže. “Nasilje uglavnom dolazi s ljevice”, naglasio je.

Napao je i medije te televizijskog voditelja Jimmyja Kimmela, kojeg je nazvao netalentiranim, nakon što je ovaj ismijavao Trumpove izjave o Kirkovoj smrti. U govoru se dotaknuo i Joea Bidena, ismijavajući ga zbog nesuvislog nastupa, te poručio: “Charlie je znao što znači učiniti Ameriku ponovno velikom.”

Trump je otišao i korak dalje najavivši da će njegova administracija otkriti “uzrok autizma”, tvrdeći da se radi o lijeku Tylenol, što je u suprotnosti s medicinskim smjernicama.

Najava odlikovanja

Predsjednik je također najavio da će Kirk posthumno biti odlikovan Predsjedničkom medaljom slobode. Ceremonija će se, rekao je, održati u Bijeloj kući, “u vrlo sigurnom Washingtonu”, mjestu koje je Kirk navodno “duboko poštovao”.

Dok je Erika Kirk pozvala na oprost u duhu vjere, Trump je otvoreno rekao: “Mrzim svog protivnika i ne želim mu najbolje.”