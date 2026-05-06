Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će nakratko pauzirati operaciju ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, navodeći kao razlog “veliki napredak” prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom.

“Obostrano smo se složili da će, iako će blokada ostati na snazi, ‘Projekt Sloboda’ (…) biti pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li se finalizirati i potpisati sporazum”, napisao je Trump na društvenim mrežama.

Nije bilo neposredne reakcije Teherana, izvještava Reuters. Bijela kuća također nije odmah odgovorila na Reutersov zahtjev za komentar o postignutom napretku ili koliko će dugo trajati pauza.

Samo nekoliko sati ranije, američki državni sekretar Marco Rubio informirao je novinare u Bijeloj kući o naporima da se tankeri u Perzijski zaljev ubace kroz Hormuški tjesnac.

Prema njegovim riječima, operacija “Projekt Sloboda”, usmjerena na otvaranje Hormuškog tjesnaca, manjeg je obima i razlikuje se od prvobitnog plana bitke. Opisao ju je kao obrambenu operaciju, rekavši da SAD neće vojno djelovati “osim ako na nas ne pucaju”.

Također je ustvrdio da su SAD postigle svoje ciljeve u vojnoj operaciji protiv Irana i da je operacija “Epski bijes” završena.

Dan ranije, u okviru napora za obnavljanje komercijalnog brodarstva kroz Hormuški moreuz, američka vojska je objavila da je uništila nekoliko iranskih malih brodova, kao i krstareće rakete i dronove. Također je potvrđeno da su do sada dva komercijalna broda pod američkom zastavom prošla kroz Hormuz u pratnji američke vojske.

