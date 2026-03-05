Donald Trump : Moram biti uključen u izbor novog iranskog vođe

Američki predsjednik Trump je u intervjuu za Axios u četvrtak rekao da se mora lično uključiti u izbor sljedećeg iranskog vođe – baš kao što je to učinio u Venecueli.

Trump je ovo ekskluzivno otkrio u osmominutnom telefonskom razgovoru sa Axiosovim novinarima Barackom Ravidom i Zachary Basuom, a tokom intervjua je priznao da je Mojtaba Khamenei, sin ubijenog vrhovnog vođe Alija Khameneija, najvjerovatniji nasljednik, istakavši pritom da taj ishod smatra neprihvatljivim.

Dobro obavješteni i uticajni američki portal je potom ustvrdio da je iranski režim nekoliko dana odgađao objavu imena novog vrhovnog vođe, ali izjave iranskih političara u četvrtak sugerirale su da bi objava mogla biti neizbježna.

“Gube vrijeme. Khameneijev sin je laka kategorija. Moram biti uključen u imenovanje, kao što je to bio slučaj s Delcy [Rodriguez] u Venecueli”, rekao je Trump i dodao da odbija prihvatiti novog iranskog vođu koji bi nastavio Khameneijevu politiku, za koju je rekao da će prisiliti SAD da se vrate ratu “za pet godina”.

“Khameneijev sin mi je neprihvatljiv. Želimo nekoga ko će donijeti harmoniju i mir Iranu”, istakao je Trump.

Trumpovi komentari predstavljaju tvrdnju o američkoj moći nad političkom budućnošću Irana, dodatno zamagljujući ciljeve masovne američke vojne kampanje koju je pokrenuo u subotu, navodi Axios.

Navodi također da su američki ministar odbrane Pete Hegseth i drugi američki zvaničnici negirali su da je cilj operacije “promjena režima”, fokusirajući se umjesto toga na degradaciju iranskih raketnih kapaciteta, nuklearnog programa i mornarice.

Na pitanje ko bi mogao zamijeniti Hamneija, Trump je u utorak novinarima u Bijeloj kući rekao: “Većina ljudi koje smo imali na umu su mrtvi.”

Mojtaba Hamnei – 56-godišnji sin ubijenog vrhovnog vođe – pojavio se kao vodeći kandidat za nasljednika svog oca, iako nije dato nikakvo formalno saopštenje, navodi Axios i podsjeća da tvrdokorni svećenik s dubokim vezama s Korpusom islamske revolucionarne garde, Hamnei nikada nije obavljao javnu funkciju.

Dodaju i poznatu informaciju da je Izrael u utorak bombardirao iransku zgradu u Qomu u kojoj se nalazi klerikalno tijelo odgovorno za izbor sljedećeg vrhovnog vođe Irana, nastojeći poremetiti brojanje glasova.

Trump je uporedio iransku sukcesiju sa svojom intervencijom u Venecueli, gdje je potpredsjednica Delcy Rodriguez preuzela vlast nakon što su američke snage u januaru zarobile Nicolása Madura.

U svom govoru o stanju nacije, Trump je Venecuelu nazvao “našim novim prijateljem i partnerom” i rekao da su SAD primile više od 80 miliona barela nafte od operacije Maduro.

Pored toga, Trump je u srijedu pohvalio Rodrigueza – rekavši da “nafta počinje teći” – nakon što je ministar unutrašnjih poslova Doug Burgum posjetio Caracas, a Rodriguez najavila o planove za reformu rudarskih zakona zemlje, ističe Axios.

(Kliker.info)