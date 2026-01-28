Donald Trump kontra visokih dužnosnika svoje administracije “Svi, osim ako si glupa osoba, vide to kao vrlo, vrlo nesretan incident”

Američki predsjednik Donald Trump odbio je nazvati Alexa J. Prettija, muškarca kojeg su agenti granične policije ICE ubili prije tri dana u Minneapolisu, “domaćim teroristom” ili “atentatorom”, distancirajući se od jezika koji su u javnosti koristili pojedini visoki dužnosnici njegove administracije, uključujući zamjenika šefa osoblja Bijele kuće Stephena Millera.

Upitan danas od novinara smatra li da se Pretti ponašao kao atentator prije nego što je ubijen, Trump je odmahnuo glavom i rekao: “Ne.”

“Ali s tim rečenim, ne možeš imati oružje. Ne možeš ući s oružjem”, dodao je. “To je vrlo nesretan incident.”

Odbio nazvati Prettija teroristom

Trump je izbjegao i direktno odgovoriti na pitanje slaže li se s ocjenama da je Pretti bio domaći terorist, kako su ga opisali neki dužnosnici njegove administracije. “Nisam to čuo”, rekao je Trump, obraćajući se novinarima u restoranu u Urbandaleu u saveznoj državi Iowi. “Ali sigurno nije trebao nositi pištolj.”

Pretti je u trenutku incidenta bio naoružan i imao je dva potpuno puna šaržera municije. No prema videosnimkama svjedoka snimljenima na mjestu događaja, nije izvukao oružje prije nego što su agenti granične policije otvorili vatru.

Uprkos tome, Stephen Miller je u objavi na platformi X u subotu Prettija opisao kao “potencijalnog atentatora”, što je dodatno istaknulo razlike u javnoj retorici unutar administracije.

“Svi, osim ako si glupa osoba, vide to kao vrlo, vrlo nesretan incident”

Trump je rekao da svi prisutni u prostoriji, uključujući članove republikanske kongresne delegacije iz Iowe, pucnjavu smatraju “vrlo nesretnim incidentom”.

“Svi, osim ako si glupa osoba, vide to kao vrlo, vrlo nesretan incident. Ne sviđa mi se što je imao pištolj. Ne sviđa mi se to. Imao je dva potpuno puna spremnika. To je puno loših stvari. I unatoč tome, kažem da je to vrlo nesretno”, rekao je Trump.

Govoreći o promjenama u vodstvu granične policije u Minneapolisu, Trump je rekao da često mijenja ljude u timovima kada ne ostvaruju rezultate. Pritom je povukao paralelu s poljoprivrednicima u Iowi, rekavši da se tim mijenja ako posao ne ide dovoljno brzo.

Ubojstvo Prettija drugo je u manje od mjesec dana iza kojeg stoji ICE, Američka služba za imigraciju i carinu. Prvo je početkom januara ubijena 37-godišnja Renee Good, američka državljanka, tokom imigracijske operacije. Zatim je ove subote na ulici u Minneapolisu ubijen Alex Pretti, lokalni medicinski tehničar koji je protesovao protiv ICE-a.

Ti su događaji izazvali snažnu političku i javnu reakciju. Oba su ubistva otvorila pitanja o upotrebi sile, procjeni prijetnje na terenu i načinu na koji se osumnjičenici javno označavaju nakon smrti, posebno kada se radi o politički osjetljivim slučajevima.

(Kliker.info-agencije)