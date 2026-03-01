hamburger-icon

Kliker.info

Donald Trump: “Khamenei, jedan od najzlijih ljudi u historiji, je mrtav“

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Donald Trump: “Khamenei, jedan od najzlijih ljudi u historiji, je mrtav“

01 Marta
01:12 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei mrtav, uprkos ranijim demantijima iz Teherana koji tvrde da je riječ o “psihološkom ratu”.

Iranski državni i poluzvanični mediji, uključujući Tasnim i Mehr, ranije su saopćili da je Khamenei živ i da “čvrsto upravlja situacijom”, odbacujući izvještaje o njegovoj smrti kao dio neprijateljske propagande.

Međutim, Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social ustvrdio da je Khamenei ubijen tokom američko-izraelskih operacija.

Trump je naveo da Khamenei “nije mogao izbjeći američke obavještajne i sofisticirane sisteme praćenja” te da, kako tvrdi, “nije bilo ničega što je on ili drugi lideri ubijeni zajedno s njim mogli učiniti”.

Američki predsjednik je također poručio da je ovo “najveća prilika za iranski narod da vrati svoju zemlju”, tvrdeći da pojedini pripadnici iranske Revolucionarne garde, vojske i sigurnosnih snaga navodno više ne žele da se bore i traže imunitet.

Dodao je da će američko bombardovanje Irana biti nastavljeno.

Za sada nema nezavisne potvrde o smrti ajatolaha Khameneija, dok iranske vlasti insistiraju da je vrhovni vođa živ, a kontradiktorne tvrdnje dodatno pojačavaju neizvjesnost u sukobu koji se brzo razvija.

(Kliker.info-agencije)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku