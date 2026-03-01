Donald Trump: “Khamenei, jedan od najzlijih ljudi u historiji, je mrtav“

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei mrtav, uprkos ranijim demantijima iz Teherana koji tvrde da je riječ o “psihološkom ratu”.

Iranski državni i poluzvanični mediji, uključujući Tasnim i Mehr, ranije su saopćili da je Khamenei živ i da “čvrsto upravlja situacijom”, odbacujući izvještaje o njegovoj smrti kao dio neprijateljske propagande.

Međutim, Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social ustvrdio da je Khamenei ubijen tokom američko-izraelskih operacija.

“Khamenei, jedan od najzlijih ljudi u historiji, je mrtav. Ovo nije samo pravda za narod Irana, već i za velike Amerikance i ljude iz mnogih zemalja širom svijeta koji su ubijeni ili osakaćeni od strane Khameneija i njegove bande krvožednih nasilnika”, napisao je Trump.

Trump je naveo da Khamenei “nije mogao izbjeći američke obavještajne i sofisticirane sisteme praćenja” te da, kako tvrdi, “nije bilo ničega što je on ili drugi lideri ubijeni zajedno s njim mogli učiniti”.

Američki predsjednik je također poručio da je ovo “najveća prilika za iranski narod da vrati svoju zemlju”, tvrdeći da pojedini pripadnici iranske Revolucionarne garde, vojske i sigurnosnih snaga navodno više ne žele da se bore i traže imunitet.

Dodao je da će američko bombardovanje Irana biti nastavljeno.

“Teško i precizno bombardovanje nastavit će se, bez prekida, tokom sedmice ili koliko god bude potrebno da se postigne naš cilj – mir na Bliskom istoku i, zaista, u cijelom svijetu”, napisao je Trump.