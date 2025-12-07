Donald Trump Jr. zaprijetio povlačenjem Amerike iz Ukrajine : “Kunem se, više nećemo biti idioti”

Donald Trump bi se mogao povući iz rata u Ukrajini, rekao je najstariji sin američkog predsjednika u komentarima na konferenciji o Bliskom istoku u Dohi.

U dugoj tiradi protiv svrhe nastavka borbi u Ukrajini, Donald Trump Jr. također je rekao da su ukrajinski “korumpirani” bogataši pobjegli iz svoje zemlje ostavljajući “ono što su smatrali seljačkom klasom” da se bori u ratu, piše The Guardian.

Trump Jr. nema formalnu ulogu unutar očeve administracije, ali je ključna figura u pokretu Maga. Njegova intervencija odražava antipatiju među nekima unutar Trumpovog tima prema ukrajinskoj vladi i dolazi u trenutku kada Trumpov pregovarački tim vrši pritisak na Kijev da se odrekne teritorija.

Trump Jr. je rekao da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski produžuje rat jer je znao da nikada neće pobijediti na izborima ako završi. Rekao je da je Volodimir Zelenski božanstvo ljevice, ali je ustvrdio da je Ukrajina daleko korumpiranija od Rusije.

Također je kritizirao šeficu EU za vanjsku politiku, Kaju Kallas, rekavši da europske sankcije ne djeluju jer su jednostavno povećale cijenu nafte, a od tog novca Rusija može platiti svoj rat. Europski plan opisao je kao ‘čekat ćemo da Rusija bankrotira‘, a to nije plan.

Rekao je da je tokom anketiranja birača u izbornoj kampanji 2022. susreo samo tri osobe koje su smatrale da je rat u Ukrajini jedno od 10 najvažnijih pitanja. Rizik da venezuelski brodovi unose drogu fentanil u SAD bio je, rekao je, „daleko jasnija i prisutnija opasnost od svega što se događa u Ukrajini ili Rusiji“.

Trump Jr. kazao je, bez pružanja dokaza, da je ovog ljeta u Monaku primijetio do 50% superautomobila poput Bugattija i Ferrarija ima ukrajinske registarske tablice. „Mislite li da je to zarađeno u Ukrajini?“, upitao je.

„Čujemo sve glasine o tome što se događa kad vidimo da je svaka registarska pločica u Monaku ukrajinska […] bogati su pobjegli i napustili su ono što su smatrali seljačkom klasom kako bi se borili u ovim ratovima. Nije bilo poticaja za prestanak jer sve dok je dolazio voz s novcem i dok su krali, nitko nije ništa revidirao, tako da nije bilo razloga za postizanje mira.“

Na pitanje je li moguće da će njegov otac – koji se kandidirao na izborima tvrdeći da može donijeti mir Ukrajini – jednostavno otići, Trump Jr. rekao je da možda hoće, dodajući da je njegov otac jedna od najnepredvidljivijih osoba u politici. Zakleo se da SAD više neće biti “idiot s čekovnom knjižicom”.

(Kliker.info-Jutarnji list)