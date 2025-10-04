Donald Trump Izraelcima nakon Hamasovog odgovora : Odmah prekinite bombardiranje Gaze

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Izrael mora odmah prestati bombardirati Gazu te da vjeruje da je Hamas spreman za mir nakon ranije izjave palestinske militantne skupine.

“Na temelju izjave koju je upravo objavio Hamas, vjerujem da su spremni za trajni MIR. Izrael mora odmah zaustaviti bombardiranje Gaze kako bismo mogli sigurno i brzo izvući taoce! Trenutno je previše opasno to učiniti. Već razgovaramo o detaljima koje treba razraditi. Ovo nije samo o Gazi, ovo je dugo traženi MIR na Bliskom istoku”, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Istodobno, Katar je izjavio da je započeo koordinaciju s posrednicima Egiptom i Sjedinjenim Državama kako bi se nastavili razgovori o planu američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu za okončanje rata.

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova napisao je na X-u da Katar pozdravlja odgovor palestinske militantne skupine Hamas na Trumpov plan.

Trumpov plan predviđa razoružanje Hamasa

Podsjetimo, Hamas je objavio da je spreman osloboditi sve izraelske taoce, što je predviđeno Trumpovim planom za palestinsku enklavu. Istovremeno, Hamas je poručio da će tražiti pregovore o detaljima oslobađanja, kao i ostalim točkama poput predaje upravljanja Pojasom Gaze i razoružanja te militantne skupine.

Trump je dao Hamasu rok do nedjelje navečer da postigne dogovor o njegovu planu za budućnost Gaze, nazvavši to posljednjom prilikom za palestinsku militantnu skupinu.

Američki plan predviđa trenutni prekid vatre, razmjenu svih talaca koje drži Hamas za palestinske zatvorenike koje drži Izrael, postupno povlačenje Izraela iz Gaze, razoružanje Hamasa i uvođenje prijelazne vlade koju će voditi međunarodno tijelo.

Hamas nije naveo hoće li pristati na razoružanje, što je zahtjev Izraela i SAD-a koji je ranije odbacivao.

Hamas: Cijenimo Trumpove napore

Palestinska militantna skupina priopćila je da “cijeni arapske, islamske i međunarodne napore, kao i napore američkog predsjednika Donalda Trumpa koji poziva na prekid rata u Pojasu Gaze, razmjenu zarobljenika i hitan dotok pomoći”, među ostalim uvjetima.

Hamasovci su naveli da su spremni osloboditi sve taoce, “i žive i mrtve” i pregovarati o detaljima kako to učiniti. Viši dužnosnik Hamasa kazao je za Al Jazeeru da predaja talaca u roku od 72 sata “nije realistična”.

Također, hamasovci tvrde da su spremni “predati upravu Pojasa Gaze palestinskom tijelu neovisnih (tehnokrata) temeljenom na palestinskom nacionalnom konsenzusu i uz podršku arapskih i islamskih snaga”.

Viši dužnosnik Hamasa izjavio je da bi se pitanja o budućnosti Gaze trebala razmatrati unutar sveobuhvatnog palestinskog nacionalnog okvira u kojemu bi trebao biti i Hamas.

(Kliker.info-Hina)