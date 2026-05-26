(Kliker.info)

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će iranski obogaćeni uran biti poslan u Sjedinjene Američke Države na uništenje ili uništen negdje drugdje dok se nastavljaju pregovori o okvirnom sporazumu za okončanje rata s Iranom.

Obogaćeni uran će ili biti “odmah” predat SAD-u i tamo uništen, ili će biti uništen na licu mjesta ili na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji s Teheranom, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Trump je rekao da bi “Komisija za atomsku energiju ili njen ekvivalent” trebala prisustvovati događaju. Još nije jasno misli li na američku agenciju ili na Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) UN-a sa sjedištem u Beču.

Radi se o oko 400 kg obogaćenog urana.

Također je ostalo nejasno da li Trump koristi ovu tačku da opiše trenutno stanje pregovora, zahtjev SAD-a u pregovorima ili tačku koja je već dogovorena kao dio mogućeg sporazuma.

Budućnost teheranskih zaliha od oko 400 kilograma visoko obogaćenog urana jedna je od ključnih prepreka u pregovorima. U subotu je Trump rekao da je okvirni sporazum “uglavnom” ispregovaran.

Izrael i SAD su zajedno započeli rat protiv Irana 28. februara.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u nedjelju da su se on i Trump prethodne večeri u telefonskom razgovoru složili da sporazum s Iranom mora ukloniti nuklearnu prijetnju.

To znači da bi iranska postrojenja za obogaćivanje urana morala biti demontirana, a zalihe visoko obogaćenog urana uklonjene iz zemlje, rekao je Netanyahu.

Nešto prije Trumpove objave nekoliko arapskih medija je objavilo da je Iran je spreman da visoko obogaćeni uranijum izmjesti sa svoje teritorije, ali isključivo pod uslovom da bude prebačen u Peking. Vijest su između ostalih objavili Al Arabija i Al Hadat, pozivajući se na svoje izvore. Prema istim informacijama, Teheran traži čvrste garancije Pekinga prije eventualnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema navodima izvora, Iran insistira da Kina ima ulogu garanta u svakom mogućem dogovoru između Washingtona i Teherana. Izvori su takođe naveli da bi komandant pakistanske vojske Asim Munir mogao otputovati u Dohu u okviru diplomatskih aktivnosti vezanih za pregovore. Kineski predsjednik Xi Jinping ranije se u Pekingu sastao s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom, u trenutku nastavka diplomatskih napora usmjerenih na okončanje rata u Iranu, prenose kineski državni mediji.

Kineska novinska agencija Xinhua navodi da je Sharif prethodno razgovarao i s kineskim premijerom Li Qiangom, drugim najvišim državnim zvaničnikom Kine. Izvori Al Arabije i Al Hadata tvrde da je Asim Munir prisustvovao sastanku pakistanske delegacije s kineskim premijerom te da Islamabad snažno podržava uključivanje Pekinga kao garanta mogućeg sporazuma između SAD i Irana.

Pakistanska državna televizija prenijela je da je Munir, koji se navodi kao ključna figura u pregovorima između Washingtona i Teherana, doputovao u Kinu zajedno s premijerom Shehbazom Sharifom radi sastanaka s kineskim zvaničnicima.

