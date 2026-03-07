Donald Trump: “Iran je prebijen na mrtvo ime, sada nije nasilnik, nego gubitnik Bliskog istoka”

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na svojoj platformi društvenih medija Truth Social riječima da je Iran “prebijen na mrtvo ime”.

Također je komentirao da je obećanje iranskog predsjednika Masuda Pezeškiana ranije u subotu da Teheran neće nastaviti napadati susjedne zemlje, osim ako one ne udare prve na Iran, “dano samo zbog neumoljivog američkog i izraelskog napada”.

Američki predsjednik navodi da je Iran “želio preuzeti i vladati Bliskim istokom”. “Ovo je prvi put da je Iran ikada izgubio, u tisućama godina, od okolnih bliskoistočnih zemalja”, dodao je.

Piše da Iran više nije “nasilnik Bliskog istoka”, već je sada “gubitnik Bliskog istoka” i “da će to biti mnogo desetljeća ako se ne predaju ili, vjerojatnije, potpuno ne uruše!”.

“Danas će Iran biti vrlo teško pogođen! Pod ozbiljnim razmatranjem za potpuno uništenje i sigurnu smrt, zbog lošeg ponašanja Irana, nalaze se područja i skupine ljudi koje nisu bile razmatrane za ciljanje do ovog trenutka.”

