Donald Trump gubi podršku: Mladi birači mu okreću leđa

U brojnim izjavama Donald Trump i njegova portparolka Karoline Leavitt naglašavaju koliko su cijene jaja, mliječnih proizvoda, voća i goriva na benzinskim pumpama pale od početka Trumpovog mandata – uz poruku da je to rezultat stalne borbe predsjednika SAD-a za niže cijene. Međutim, posebno mlađi ljudi to često doživljavaju drugačije i svoje nezadovoljstvo politikom Trumpove administracije izražavaju na društvenim mrežama.

„Moram razmišljati koje su mi namirnice najvažnije i kako da napunim frižider. Potisnuta sam iz grada jer ne mogu da priuštim sebi da plaćam kiriju“, kaže jedna mlada žena. Druga se žali da za dvosoban stan mora plaćati 2.200 dolara.

Većina nezadovoljna – i zbog djelovanja ICE-a

Prema riječima Elija McKnown-Dawsona s platforme za analizu izbora Silver Bulletin, 60 posto Amerikanaca trenutno je nezadovoljno Trumpovom politikom. To je isti nivo nezadovoljstva, kakav je imao i Joe Biden godinu dana nakon preuzimanja dužnosti – ali znatno lošiji nego kod Baracka Obame u istom periodu.

Razlog nisu samo visoki troškovi života. Kod ključnih tema poput inflacije i ekonomije generalno, Trumpov rejting već duže vrijeme slabi, objašnjava analitičar. No sada je on slab i u oblastima u kojima je Trump ranije dominirao i imao jasnu prednost – poput imigracione politike.

Prešao granicu?

Upravo je imigracija bila jedna od presudnih tema na izborima 2024. godine, zbog koje su mnogi dali glas Trumpu. Njegov rejting je tada porastao – nakon što je granicu prema Meksiku osigurao vojskom i Nacionalnom gardom.

Međutim, prema navodima McKnown-Dawsona,masovne akcije američke imigracione službe ICE izazvale su negativan trend. I Trumpova carinska poilitika – koju je nedavno u velikoj mjeri poništio Vrhovni sud SAD – što je također naštetilo njegovom rejtingu.

Stavovi birača o Trumpovoj vanjskoj politici su podijeljeni. Brze i odlučne akcije, poput hapšenja venecuelanskog predsjednika Nicolása Madura, ocjenjuju se pozitivno. Druge ideje, međutim, nailaze na otpor.

Tako je, prema istraživanjima, između 80 i 90 posto Amerikanaca odbacilo pokušaj preuzimanja Grenlanda , Ipak, većinu građana primarno zanimaju unutrašnjopolitička pitanja.

Propala očekivanja

Posebno mlađi, neopredijeljeni birači okreću se od Trumpa. To potvrđuje i Jesse Arm, potpredsjednik konzervativnog think-tanka Manhattan Institute. Tradicionalni republikanski birači i dalje stoje uz Trumpa, ali neopredijeljeni – naročito mlađi – sve su više razočarani jer su očekivali od Trumpa da će riješiti njihove probleme.

S druge strane, Jesse Arm smatra da Trump ima dobar instinkt kada treba ublažiti politiku, pa je tako odlučio djelimično povući operaciju koju vodi ICE-a u Minnesoti.

Može li Trump preokrenuti situaciju? Može li izbjeći poraz na međuizborima u novembru? Može, ali samo ako pokaže više empatije prema onima koji osjećaju da im nije dobro, ubijeđen je Jesse Arm. Kao primjer navodi Billa Clintona, koji je svojevremeno na taj način uspio izbjeći prijeteći poraz na međuizborima.

U slučaju Trumpa je to teže, jer njegova poruka stalno glasi: „Neprestano pobjeđujem!“ Mnogi građani to više ne žele slušati. Osim toga, njegovi uspjesi se slabije percipiraju jer stalno sam sebe hvali.

Rast i manje nezaposlenih

Objektivno gledano, ekonomski pokazatelji za SAD nisu loši – posebno u poređenju s Njemačkom . Američki BDP porastao je u četvrtom kvartalu za 1,4 posto. U januaru je otvoreno 130.000 novih radnih mjesta, a stopa nezaposlenosti pala je sa 4,4 na 4,3 posto. „Ali ti pozitivni pokazatelji prolaze nezapaženo, jer su ljudi jednostavno umorni od hvalisanja vlade i njenog odbijanja da prizna greške“, kaže Arm. Ako republikanci žele dobiti međuizbore, pred Donaldom Trumpom je još mnogo posla.

