Donald Trump bez uvijanja : SAD bi mogle godinama upravljati Venecuelom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi SAD mogle nadzirati Venecuelu i kontrolisati njene prihode od nafte tokom dužeg vremenskog perioda, prema intervjuu objavljenom u četvrtak.

U dvosatnom razgovoru za New York Times, Trump je naveo da je neizvjesno koliko će dugo američka administracija ostati uključena u upravljanje Venezuelom. Na pitanje da li se radi o periodu od nekoliko mjeseci ili godina, odgovorio je da očekuje da će to trajati “mnogo duže”.

Trump je rekao da će SAD obnoviti Venecuelu “na vrlo profitabilan način”, navodeći da će koristiti njene naftne resurse, smanjivati cijene nafte i istovremeno osiguravati sredstva Venecueli. Izjave dolaze nakon što su američke snage 3. januara izvele noćnu operaciju u kojoj je uhapšen predsjednik Nicolas Maduro.

Američki predsjednik dodao je da SAD “vrlo dobro sarađuju” s vladom privremene predsjednice Delcy Rodriguez, dugogodišnje Madurove saveznice i bivše potpredsjednice. Odbio je komentarisati zašto vlast nije remembering prenesena na opoziciju, koju je Washington ranije smatrao legitimnim pobjednikom izbora 2024. godine.

Trump je u utorak predstavio plan za preradu i prodaju do 50 miliona barela venezuelanske nafte koja je ostala blokirana u zemlji zbog američke blokade. Naveo je da vlasti u Caracasu pružaju sve što smatraju neophodnim za saradnju. Također je rekao da je američki državni sekretar Marco Rubio u stalnoj komunikaciji s Rodriguez.

Tokom intervjua, Trump je ublažio ranije prijetnje vojnom akcijom protiv Kolumbije. Prema navodima New York Timesa, novinari su prisustvovali telefonskom razgovoru Trumpa i kolumbijskog predsjednika Gustava Petra, uz dogovor da sadržaj razgovora ostane nezvaničan. Trump je kasnije na društvenim mrežama opisao razgovor kao konstruktivan i izrazio očekivanje da će se uskoro sastati s Petrom. Kolumbijski predsjednik ocijenio je razgovor srdačnim.

Ranije je Trump zaprijetio vojnom intervencijom protiv Kolumbije, optužujući Petra za povezanost s trgovinom drogom. Prema navodima Timesa, jednosatni razgovor dvojice predsjednika smanjio je neposrednu prijetnju američke vojne akcije.

Trumpova upotreba sile u Venecueli izazvala je zabrinutost kod dijela republikanskih zakonodavaca. Američki Senat treba razmatrati rezoluciju kojom bi se ograničila mogućnost daljih vojnih akcija bez odobrenja Kongresa. Republikanci trenutno imaju većinu u Senatu, ali prethodna glasanja pokazala su tijesne rezultate.

Američki zvaničnici navode da je cilj SAD-a dugoročna kontrola prodaje nafte i prihoda kako bi se obnovila venecuelanska naftna industrija i stabilizirala ekonomija. Venecuela posjeduje najveće dokazane rezerve nafte na svijetu, ali se suočava s teškom ekonomskom krizom i masovnom emigracijom stanovništva.