Američki predsjednik Donald Trump ponovo je podržao širenje podatkovnih centara, uprkos rastućem protivljenju toj politici među republikancima i demokratama uoči međuizbora za Kongres u novembru.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, predsjednik je tvrdio da će podatkovni centri donijeti veće bogatstvo i uspjeh Amerikancima i kritikovao one koji im se protive.

“Jedini razlog zašto zajednice širom Sjedinjenih Država ne bi trebale željeti podatkovne centre je taj što žele završiti zaostale i siromašne. Ako žele biti uspješni i bogati, sa mnogo nižim porezima i radnim mjestima svugdje, neka podatkovni centri preuzmu vlast.

Dobra vijest je da postoji mnogo drugih mjesta koja ih žele. Ako ubijemo kokošku koja nosi zlatna jaja, sami ste krivi. Kina ne bi mogla biti sretnija zbog ovog pokreta protiv podatkovnih centara. Zapravo, ne mogu vjerovati da se to događa!” napisao je Trump.

Anketa: Većina Amerikanaca ne želi podatkovne centre u svojoj blizini

Širenje podatkovnih centara postalo je vruća tema uoči međuizbora za Kongres u novembru, a ankete pokazuju da se većina Amerikanaca protivi njihovoj izgradnji u svojim zajednicama.

I republikanci i demokrati izrazili su zabrinutost zbog podatkovnih centara, a zakonodavci i državni lideri upozoravaju na opterećenje elektroenergetskih i vodovodnih mreža i nivo buke koju projekti uzrokuju.

Guverner Teksasa, republikanac Greg Abbott, ovog mjeseca je uveo nove propise o podatkovnim centrima, uprkos tome što ih je uglavnom podržavao tokom prošlogodišnje izborne kampanje. Republikanski kandidat za Senat Mike Rogers iz Michigana i republikanska kandidatkinja za guvernerku Stacy Garrity iz Pennsylvanije također su pozvali na privremeno zaustavljanje nekih projekata.

New York je uveo moratorij

Ali Trump, koji se više puta sastao s nekim od vodećih svjetskih tehnoloških kompanija, insistira na tome da su podatkovni centri ključni za održavanje vodstva SAD-a nad Kinom u utrci za umjetnu inteligenciju.

Ovo nije prvi put da se Trump zalaže za proširenje podatkovnih centara. Prošle godine potpisao je izvršnu naredbu kojom se nastoji ubrzati izdavanje dozvola i izgradnja podatkovnih centara. U zasebnoj objavi na Truth Social u julu, nazvao je podatkovne centre “jednim od najvećih pokretača budućnosti radnih mjesta”.

U julu je New York postao prva država koja je uvela moratorij na izgradnju nove infrastrukture, što je Trump brzo kritizirao nakon što je demokratska guvernerka Kathy Hochul potpisala izvršnu uredbu.

(Kliker.info-Index)