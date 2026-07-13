Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države ponovo uspostaviti blokadu iranskih luka i rekao da će Hormuški tjesnac ostati otvoren za sav međunarodni promet, osim za Iran.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je rekao da će “Hormuški tjesnac ostati otvoren, sa ili bez Irana”, dodajući da SAD ponovo nameću “iransku blokadu”, koja će, kako je tvrdio, spriječiti samo iranske brodove i njihove klijente da ulaze ili izlaze iz iranskih luka.

“Sve ostale zemlje imat će pošten i nesmetan pristup Hormuškom tjesnacu”, napisao je.

Trump je također najavio da će se SAD u budućnosti nazivati ​​”Čuvar Hormuškog tjesnaca” i da će, kako bi se osigurala sigurnost plovidbe u ovom strateški važnom i nestabilnom području, naplaćivati ​​naknadu od 20 posto na sav teret koji prolazi kroz tjesnac.

„Pošteno govoreći, Sjedinjene Države će biti nadoknađene za sve troškove nastale u osiguravanju ovog vrlo nestabilnog dijela svijeta, po stopi od 20 posto na sav prevezeni teret. Implementacija i uspostavljanje ovog sistema počinje odmah“, napisao je Trump.

Američki predsjednik je ranije u telefonskom intervjuu za Fox News rekao da će Sjedinjene Države vjerovatno preuzeti moreuz i da bi za to trebale biti plaćene.

„Zadržat ćemo moreuz i vjerovatno ćemo njime upravljati. Postat ćemo čuvari moreuza. Možda ćemo sebe nazvati anđelom čuvarom moreuza. I za to bismo trebale biti plaćene“, rekao je u telefonskom intervjuu za Fox Newsovu emisiju „Fox & Friends“.

„Čuvat ćemo ga. Bit ćemo plaćeni da ga čuvamo – mnogo novca“, rekao je Trump. „Bit ćemo kompenzirani jer su druge zemlje vrlo bogate. Na našoj su strani i ne može se očekivati ​​da to radimo besplatno.“

Ovo nije prvi put da je Donald Trump nametnuo blokadu iranskih luka u Hormuškom moreuzu, podsjeća nas BBC.

Američke snage su u aprilu najavile da će presresti ili vratiti brodove koji plove prema ili od iranske obale. Cilj Washingtona bio je ograničiti Teheranovu sposobnost generiranja prihoda od izvoza nafte i time povećati pritisak na iranske vlasti.

Međutim, Međunarodna pomorska organizacija (IMO), agencija Ujedinjenih nacija, naglašava da nijedna zemlja nema zakonsko pravo blokirati plovidbu kroz moreuze koji se koriste za međunarodni pomorski saobraćaj.

“Nećemo dozvoliti Iranu da zarađuje prodajući naftu zemljama koje mu odgovaraju i uskraćujući je zemljama koje mu ne odgovaraju”, rekao je Trump prilikom najavljivanja blokade u aprilu.

Iran je tada američki potez nazvao “piraterijom”.

Dvije zemlje su se od tada složile da ukinu blokadu i ponovo otvore Hormuški moreuz kao dio privremenog sporazuma, odnosno memoranduma o razumijevanju, postignutog 17. juna.

Trump je sada ponovo najavio blokadu, ali je također uveo taksu od 20 posto na sav teret koji prolazi kroz ključnu brodsku rutu. Nije objasnio kako će se taksa naplaćivati ​​niti kako će sistem funkcionisati u praksi.

U međuvremenu, tokom vikenda i u ponedjeljak, američke i iranske snage razmijenile su teške napade raketama i dronovima, a Teheran je izjavio da je pogodio američke vojne objekte preko Meksičkog zaljeva i da nastavlja držati Hormuški tjesnac zatvorenim, što je dovelo do naglog rasta cijena nafte.

Iranska Revolucionarna garda je u ponedjeljak u saopštenju navela da je jedini način za obnavljanje redovnog brodskog prometa kroz tjesnac okončanje američkih vojnih intervencija u plovnom putu, upozoravajući da bi “kontinuirano miješanje moglo dovesti do velikih incidenata u globalnom naftnom i plinskom sektoru”.

Najnovije razmjene mišljenja označavaju oštru eskalaciju, bacajući sumnju na privremeni sporazum između SAD-a i Irana potpisan prošlog mjeseca o ponovnom otvaranju tjesnaca i zaustavljanju neprijateljstava, dok su strane trebale imati 60 dana za daljnje pregovore.

(Kliker.info-Jutarnji list)