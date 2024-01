Donald Trump : Ako me budu krivično gonili, nastaće haos u Americi

Vijeće od troje sudija je također postavilo pitanje da li imaju nadležnost da razmotre žalbu u ovom trenutku u slučaju, što je povećalo izglede da bi Trumpov napor mogao biti odbačen.

Poslije ročišta, Trump je upozorio da bi njegovo krivično gonjenje kao bivšeg predsjednika dovelo do „haosa” u Sjedinjenim Državama.

Trump je, govoreći nakon što je sud čuo njegovu tvrdnju da bi trebalo da ima imunitet od krivičnog gonjenja, rekao da bi suđenje otvorilo „Pandorinu kutiju”.

„Veoma je nepravedno kada političkog protivnika goni (Ministarstvo pravde) predsjednika Joea Bidena, vjerovatnog izbornog rivala”, rekao je Trump. „Oni osjećaju da je to način na koji će pokušati da pobede. A to ne ide tako. To će biti haos u zemlji.”

Tokom dugih rasprava, sudije su u više navrata vršile pritisak na Trumpovog advokata Johna Sauera da brani tvrdnje da je njegov klijent zaštićen od krivičnih prijava za djela za koja kaže da spadaju u njegove zvanične dužnosti predsjednika.

Taj argument je prošlog mejseca odbacio sudija nižeg suda koji je nadgledao slučaj protiv Trumpa, a žalbene sudije su u svojim pitanjima sugerisale da su i oni sumnjivi da su očevi osnivači SAD predvidjeli apsolutni imunitet za predsjednike pošto napuste funkciju.

„Mislim da je paradoksalno reći da mu njegova ustavna dužnost da vodi računa da se zakoni vjerno sprovode dozvoljava da prekrši krivični zakon”, rekla je sutkinja Karen LeCraft Henderson, imenovana za bivšeg predsjednika Georgea Busha starijeg.

Trumpov advokat Sauer je rekao da je predsjednički imunitet očigledno zahtjev koji treba da se preispita prije suđenja i također je napomenuo da tim specijalnog tužioca Jacka Smitha nije osporio nadležnost suda.

„Odobravanje krivičnog gonjenja predsjednika za službena djela otvorilo bi Pandorinu kutiju iz koje se ova nacija možda nikada neće oporaviti”, rekao je Sauer, tvrdeći da bi predsjednici mogli biti krivično gonjeni zbog davanja „lažnih informacija” Kongresu da bi ušli u rat ili za odobravanje udara bespilotnih letjelica usmjerenih na građane SAD u inostranstvu.

Kasnije je dodao: „Ako predsjednik mora da pogleda preko svog ramena ili njenog ramena svaki put kada mora da donese kontroverznu odluku i pita se da li ću ‘nakon što odem sa funkcije, ići u zatvor zbog ovoga kada moji politički protivnici preuzmu vlast’ to neizbježno umanjuje sposobnost predsjednika.”

Druga sutkinja, Florence Pan, koju je imenovao Biden, rekla je Saueru da njegov tim priznaje da bivši predsjednici mogu da budu krivično gonjeni za službena dela ako ih Senat opozove i osudi.

Ona je sugerisala da to šteti njegovim tvrdnjama o apsolutnom imunitetu, rekavši Saueru da „kada priznate da se predsjednici mogu krivično goniti pod nekim okolnostima, vaš argument o podjeli vlasti nestaje”.

Ispred i oko suda su prisutne policijske snage, a okupio se i manji broj pristalica bivšeg američkog predsjednika.

Ishod ovog slučaja će imati ogromne posljedice kako za veliki krivični postupak protiv Trumpa, tako i za šire i pravno, do sada nerazmotreno, pitanje da li bivši predsjednik može da bude krivično gonjen za djela počinjena u Bijeloj kući. To će također vjerovatno postaviti teren za dalje žalbe pred Vrhovnim sudom SAD, koji je prošlog mjeseca odbio zahtjev za razmatranje, ali bi ipak mogao da se uključi kasnije.

Brza odluka je ključna za specijalnog tužioca Jacka Smitha i njegov tim, koji žele da slučaj – koji je sada pauziran do žalbe – dođe na suđenje prije novembarskih izbora. Ali Trumpovi advokati, pored toga što traže da se slučaj odbaci, nadaju se da će imati koristi od dugotrajnog žalbenog procesa koji bi mogao da odloži suđenje daleko poslije zakazanog datuma početka – 4. marta, a možda čak i poslije izbora.

Smithov tim je takođe rekao da želi da sud sada odluči o slučaju i tvrdi da predsjednici nemaju pravo na apsolutni imunitet i da su, u svakom slučaju, djela za koja se Trump navodi u optužnici – uključujući namjere da angažuje lažne birače u državama u kojima je pobijedio Biden i vršenje pritiska na njegovog potpredsjednika Mikea Pencea da odbije prebrojavanje elektorskih glasova 6. januara 2021, ne spada u zvanične dužnosti predsjednika.

„Predsjednik ima jedinstvenu ustavnu ulogu, ali on nije iznad zakona”, rekao je tužilac James Pearce, dodajući da slučaj u kojem je bivši predsjednik navodno pokušao da poništi izbore „nije mesto za priznavanje nekog novog oblika imuniteta”.

Kada je sutkinja Henderson upitala kako bi sud mogao da napiše svoje mišljenje na način koji ne otvara „kapije” istraga protiv bivših predsjednika, Pearce je rekao da ne očekuje „masovnu promjenu osvetoljubivih krivičnih gonjenja od glave do pete u budućnosti”.

Nije jasno koliko će brzo odlučiti veće Apelacionog suda, iako je signaliziralo da namjerava da radi brzo. Američka okružna sutkinja Tanya Chutkan odbacila je argumente o imunitetu, presudivši 1. decembra da to što je neko bio predsjednik ne predstavlja „propusnicu za izlazak iz zatvora”.

Trumpovi advokati su uložili žalbu na tu odluku, ali Smithov tim, odlučan da slučaj održi po planu, pokušao je da preskoči žalbeni sud tražeći od Vrhovnog suda da ubrza pitanje imuniteta. Sudije su odbile da se umešaju.

Trump je stvorio veliku prednost nad rivalima za stranačku predsjedničku nominaciju od kada je objavljena prva krivična prijava protiv njega prošlog marta.

Bivši predsjednici uživaju širok imunitet od tužbi za radnje preduzete u okviru njihovih zvaničnih dužnosti u Bijeloj kući. Ali pošto nijedan bivši predsjednik prije Trumpa nikada nije bio optužen, sudovi se nikada ranije nisu bavili pitanjem da li se ta zaštita odnosi na krivično gonjenje.

Trumpovi advokati insistiraju da je tako, tvrdeći da sudovi nemaju ovlaštenja da kontrolišu zvanične akte i odluke predsjednika i da krivično gonjenje njihovog klijenta predstavlja dramatičan otklon od više od dva vijeka američke historije, koji bi otvorio vrata budućnosti „politički motivisanim” slučajevima. Oni su u ponedjeljak podnijeli sličan zahtjev u još jednom krivičnom postupku protiv Trumpa u Georgiji.

Specijalni tužilac Smith tvrdi da bi dodjeljivanje takvog sveobuhvatnog pravnog štita budućim predsjednicima dalo dozvolu da počine zločine kao što je primanje mita ili upućivanje FBI-ja da podmeće dokaze političkim protivnicima.

