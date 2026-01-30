Domagoj Margetić objavio novi dokument : Vučić je na položajima oko Sarajeva nosio pušku. Pojavio se nepobitan dokaz !

Hrvatski novinar Domagoj Margetić objavio je novi dokument za koji tvrdi da dodatno potkrepljuje navode o učešću predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u takozvanom „Sarajevo safariju“, odnosno ubijanju civila tokom opsade Sarajeva. Objavljivanje dokumenta uslijedilo je nekoliko dana nakon Vučićevog gostovanja na Federalnoj televiziji, kada je, govoreći o tim optužbama, izjavio „znate da lažete“.

Margetić je naveo da je na Vučićeve tvrdnje odlučio odgovoriti objavom novog dokumenta, ističući da se radi o najdirektnijem novinarskom odgovoru na optužbe da iznosi neistine. „Ne postoji bolji i novinarskiji način da na Vučićeve uvrede odgovorim od objave još jednog dokumenta koji dokazuje njegovo sudjelovanje u ljudskim safarijima u ratnom Sarajevu. Obzirom da me u razgovoru za Federalnu TV još jednom optužio da lažem, što su prenijeli svi mediji u regiji, ništa bolje od ovog dokumenta ne dokazuje da laže upravo Vučić“, izjavio je Margetić.

Prema njegovim navodima, riječ je o dokumentu „Novosarajevskog četničkog odreda“, označenom brojem 72 08 92, od 23. augusta 1992. godine, koji potpisuje komandant odreda Slavko Aleksić. Margetić tvrdi da sadržaj dokumenta otvara niz ključnih pitanja u vezi sa ljudskim safarijima tokom rata u Sarajevu i da dokazuje više važnih činjenica.

On je podsjetio da je Vučić u nedavnom intervjuu tvrdio kako nikada iznad Sarajeva nije nosio pušku niti pucao, te da upravo ovaj dokument, kako kaže, pobija takve tvrdnje. „Aleksandar Vučić je i u nedavnom propagandnom intervjuu za Federalnu TV tvrdio kako nikad iznad Sarajeva nije nosio pušku i nije pucao. Ovaj dokument dokazuje da Aleksandar Vučić laže. Naredbom broj 72 08 92 komandant Slavko Aleksić naredio je logistici Odreda da se Vučiću zaduži puška i to ‘Zastava M59 66’, popularno zvana ‘papovka’. Ko god je imao ikakve veze s vojskom ili služio vojsku u JNA, jednostavno je svjestan da na onoj videosnimci iznad Sarajeva Vučić drži upravo taj model puške“, naveo je Margetić.

Dodao je i da se na navedeni model puške može postaviti optika, te da se radi o preciznom oružju koje se koristilo i kao snajperska puška. Prema njegovim riječima, dokument je nastao u vrijeme dolaska Aleksandra Vučića na položaje na kojima su, kako tvrdi, provođeni snajperski napadi na civile, uključujući lokacije na Jevrejskom groblju u Sarajevu.

Margetić dalje navodi da dokument ukazuje i na Vučićevu ulogu vodiča i pratitelja stranih državljana koji su, prema njegovim tvrdnjama, dolazili na ljudske safarije tokom opsade grada. Također je iznio tvrdnju da dokument ukazuje na povezanost Aleksandra Vučića sa Državnom bezbednosti Srbije, kojom je u to vrijeme rukovodio Jovica Stanišić. U tom kontekstu Margetić je naveo da postoje informacije prema kojima je Vučić tokom kretanja po Bosni i Hercegovini koristio službenu iskaznicu Državne sigurnosti.

„To, dakako, nameće daljnja pitanja koliko je ratna bezbednost Srbije koristila Šešelja, njegovu stranku SRS i ove jedinice kao ilegalnu ekspozituru DB a za prljave poslove i zadatke“, naveo je Margetić u svom obraćanju.

(Kliker.info-Oslobođenje)