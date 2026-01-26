Domagoj Margetić: Novi dokumenti otkrivaju ulogu Vučića u “Sarajevo Safariju”

Hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić ponovo je u javni fokus vratio temu takozvanog „Sarajevo safarija“, objavivši dokument za koji tvrdi da kompromituje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Margetić navodi da se radi o jednom od više dokumenata koji se nalaze u njegovom posjedu, a koji se odnose na događaje iz ratnog perioda u Sarajevu.

Prema njegovim tvrdnjama, dokument datira iz novembra 1993. godine, a napisao ga je i potpisao Slavko Aleksić, tadašnji komandant Novosarajevskog četničkog odreda. U tom zapisu, kako navodi Margetić, Aleksić izvještava komandu odreda o novčanoj donaciji u iznosu od 20.000 njemačkih maraka, koju je navodno uplatio italijanski državljanin označen inicijalima R. R. Novac je, prema dokumentu, Aleksiću predao tadašnji dobrovoljac odreda Aleksandar Vučić.

Margetić u svojim objavama postavlja pitanje zbog čega bi strani državljanin u ratnim okolnostima dolazio na područje Jevrejskog groblja u Sarajevu i izdvajao tako visok novčani iznos, sugerišući da se nije radilo o klasičnoj donaciji. On tvrdi da sam dokument upućuje na to da je novac predstavljao plaćanje određenih usluga, navodeći dio u kojem se spominje da će pripadnici odreda koji su pružali logistiku stranim gostima iz tog iznosa dobiti dodatak na platu od 50 njemačkih maraka.

Istraživački novinar dalje navodi da su mu ovaj i drugi dokumenti, uključujući naredbe koje se odnose na slobodno kretanje Vučića i stranih gostiju, ustupljeni iz ratne arhive Novosarajevskog četničkog odreda. Kako tvrdi, arhivu su mu predali saborci Slavka Aleksića, kojima je on dokumente povjerio „za slučaj da mu se nešto desi“. Margetić iznosi i tvrdnju da je Aleksić kasnije iznenada preminuo, uz navode o umiješanosti pripadnika srbijanske sigurnosne službe BIA, što nije nezavisno potvrđeno.

Nakon što je slučaj poznat kao „Sarajevo safari“ ponovo otvoren pred pravosudnim institucijama u Italiji, pojedini istraživači i svjedoci tvrde da su tokom rata strani državljani dovođeni na položaje oko opkoljenog Sarajeva koje su kontrolisale snage agresora, kako bi pucali na civile u gradu.

Podsjećamo, na programu FTV, večeras od 21:15 možete gledati ekskluzivni intervju sa Aleksandrom Vučićem, u kojem srbijanski predsjednik između ostalog govori i o Sarajevo Safariju.

(Kliker.info-FTV)