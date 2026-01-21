Domagoj Margetić iznio nove detalje “Sarajevo safarija”, spominje se i Vučić

Priča o “Sarajevo safariju”, odnosno navodnim dolascima stranih državljana koji su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu plaćali da učestvuju u pucanju na opkoljeni grad, dobila je nove detalje nakon objave novinara iz Hrvatske Domagoja Margetića.

Margetić je na svom nalogu na X-u objavio dokument iz ratnog perioda, za koji tvrdi da dodatno povezuje aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića s aktivnostima paravojnih formacija oko Sarajeva.

Kako je naveo, riječ je o dokumentu zavedenom pod brojem 87-09/93 od 17. septembra 1993. godine, koji potpisuje Slavko Aleksić, jedan od komandanata paravojnih srpskih formacija koje su držale Sarajevo pod opsadom, tačnije Novosarajevskog četničkog odreda, dok je naselje Grbavica bilo pod okupacijom.

U dokumentu, koji je Margetić objavio u formi fotografije, Aleksić naređuje jedinicama pod kontrolom Centralne otadžbinske uprave SRS da se:

“bez zadržavanja, provjera, pregleda i kontrole propuste dobrovoljca ovog odreda Aleksandra (Anđelka) Vučića, rođenog 5. marta 1970. godine”.

Dalje se navodi da se, na osnovu iste naredbe, propuštaju i:

“stranci/inostrani gosti ovog odreda koje na putu od Beograda do Novog Sarajeva i Jevrejskog groblja prati i vodi dobrovoljac Aleksandar Vučić”.

U dokumentu se također ističe da:

“stranci/inostrani gosti ovog odreda mogu da nose i posjeduju naoružanje i drugu/različitu vojnu opremu”.

Na kraju naredbe dodaje se da je:

“dobrovoljac ovog odreda Aleksandar Vučić određen za pratnju stranih gostiju odlukom Centralne otadžbinske uprave SRS u Beogradu, preko koje je uposlen kao dobrovoljac u ovaj odred”.