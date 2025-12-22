Domagoj Margetić ide dalje : Podnio krivične prijave protiv braće Vučić i još 12 osoba

Hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić, koji se aktivno na društvenoj mreži X, bavi učešćem srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u “Sarajevo safariju”, se ponovo oglasio u ponedjeljak, 22. decembra, te je istaknuo kako je poduzeo konkretne korake za vlastitu sigurnost.

Margetić je, naime, nakon objave detalja o učešću Aleksandra Vučića u monstruoznim zločinima za vrijeme opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, naveo kako je dobio mnogo prijetnji zbog kojih je bio zabrinut za vlastitu sigurnost.

On je u nedjelju, 21. decembra, naveo kako “Vučićevi operativci ne gube vrijeme”, te da mu je prijećeno kako će “u svojoj ulici sresti snajper”.

Margetić se ponovo oglasio na društvenoj mreži X navodeći kako je podnio konkretne korake da zaštiti sebe, a riječ je o tužbama protiv Aleksandra Vučića i još najmanje 12 osoba. Među njima se nalaze i Andrej Vučić, mlađi brat srbijanskog predsjednika, Vladimir Orlić, direktor Bezbednosno-informativne agencije (BIA), kao i još nekoliko osoba.

U svojom podnesku Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske naveo je kako nema povjerenja u policiju u Hrvatskoj, ali svejedno šalje prijavu kako mu se ne bi moglo reći da nije prijavio policiji, čime bi ona imala svojevrsno opravdanje.

On je također dodao da razlog njegovog nepovjerenja u policiju jeste taj što su “Vučićeva i Plenkovićeva vlast iz istog mafijaškog legla”. U objavi na društvenoj mreži X je označio, pored Plenkovića i Vučića, Davora Božinovića, ministra unutaršnjih poslova Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Europsku komisiju, Ursulu Von Der Leyen, Martu Kos, Tonina Piculu i Ured Predsjednika Republike Hrvatske.

Dalje navodi kako je zabrinutost za vlastitu sigurnost počela još u julu i augustu ove godine, kada su, kako tvrdi, Vučićevi ljudi došli u Hrvatsku i raspitivali se o mjestu prebivališta Margetića i njegovim rutama kretanja, navikama, društvu…

Na kraju je dodao kako sve ovo piše iz razloga da se otkloni mogućnost eventualnog samoubistva, te je optužio policiju u Hrvatskoj da “ima značajan udio u pružanju pomoći Aleksandru Vučiću”.

(Kliker.info-Slobodna Bosna)