Domagog Margetić ponovo dobio prijetnje : “Vučićevi operativci ne gube vrijeme. Nemoj da budeš sljedeći”

Hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić ponovo se oglasio na društvenoj mreži X, gdje je naveo da prima kontinuirane prijetnje zbog svog rada i objava koje se odnose na ulogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u takozvanom “Sarajevo safariju”.

Margetić tvrdi da su prijetnje sve učestalije te da dolaze neposredno nakon njegovih javnih istupa i tekstova. U jednoj od objava naveo je kako mu se upućuju poruke prijetećeg sadržaja, aludirajući na ozbiljnu ugroženost njegove sigurnosti.

Novinar je podijelio i fotografiju poruke u kojoj mu se, kako navodi, sugeriše da bi mogao biti “sljedeći”, što je protumačio kao direktnu prijetnju. Prema njegovim riječima, riječ je o nastavku niza upozorenja koja su uslijedila nakon što je pisao o sumnjivim smrtima svjedoka vezanih za događaje iz ratnog Sarajeva tokom devedesetih godina.

Margetić ističe da je sporna poruka poslana u subotu navečer, 20. decembra, te da ju je, prema njegovim navodima, uputila osoba inicijala V. I. Prijetnja je, kako navodi, stigla ubrzo nakon njegovog teksta u kojem je postavio pitanje o tome ko bi mogao biti sljedeći nakon smrti više osoba povezanih s tim slučajevima.

Podsjetio je i da je ranije objavio informacije prema kojima su u razmaku od nekoliko mjeseci preminule tri osobe koje su, kako tvrdi, bile povezane s ratnim zločinima i svjedočenjima o tzv. “ljudskim safarijima” u Sarajevu tokom rata.

Margetić je ranije uputio hitan dopis Tužilaštvu BiH, u kojem iznosi ozbiljne sumnje u okolnosti iznenadne smrti četnika Slavka Aleksića, nekadašnjeg komandanta paravojne jedinice povezivane sa “Sarajevo safarijem” tokom opsade glavnog grada BiH.

On je od Tužilaštva BiH zatražio da hitno izdaju nalog kojim se zabranjuje kremiranje ili bilo kakve intervencije oko tijela Slavka Aleksića, kao i sahrana.

Zatražio je da se izda nalog kojim će službenici SIPA-e tijelo Slavka Aleksića prebaciti na KCUS kako bi se izvršila detaljna i specijalistička obdukcija Slavka Aleksića, te da se posebno utvrdi postoje li tragovi nasilja, postoje li u organizmu ikakve sumnjive tvari, otrovi, intervencije ili bilo što slično odnosno da se utvrdi postoje li ikakve sumnjive okolnosti smrti.

