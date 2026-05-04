Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici, po hitnom postupku, jednoglasno usvojio Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Za zakon je glasalo svih 14 prisutnih delegata.

Usvajanje ovog zakona je jedan od uslova da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Moneyvala.

Međutim, pojedini delegati su tokom diskusije napomenuli da je, osim usvajanja ovog zakona, potrebno ispuniti još par uvijeta.

Čule su se i primjedbe zbog toga što sjednici ne prisustvuje predstavnik predlagača zakona. U ovom slučaju je to ministar sigurnosti BiH, odnosno zamjenik ministra Ivica Bošnjak, koji obavlja funkciju ministra.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović je kazao da je zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak, a to je ministarstvo koje je pripremilo ovaj zakon, dostavio obavijest da neće prisustvovati sjednici, jer je izvan Bosne i Hercegovine.

– Takođe, prema mojim saznanjima, i sekretar ministarstva je izvan BiH. On je dostavio da će biti prisutan savjetnik Vedran Knezović i pomoćnica za kadrovske i opće materijalno-finansijske poslove Jelena Savić. Međutim, kad sam prozvao, niko se nije prijavio da je tu, nisam imao evidenciju da su prisutni i da mogu oni meritorno govoriti o ovome zakonu – pojasnio je Ademović.

Govoreći o Zakonu o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, Ademović je napomenuo da je Vijeće ministara BiH predlagač, a u ime predlagača priređivači su, u slučaju ovog zakona Ministarstvo sigurnosti, a u slučaju drugog zakona koji se tiče raspolaganja i upravljanja nezakonito stečenom imovinom je Ministarstvo pravde BiH.

Dodao je da je na današnjoj sjednici prisutan ministar pravde Davor Bunoza.

– Međutim, taj zakon je zapeo na Vijeću ministara, nije dobio prolaz prema Parlamentarnoj skupštini. Pored toga, još jedan uslov iz preporuka izvještaja MONEYVAL-a jeste na nivou Federacije uspostava registra. Ne radi se o zakonu, nego je uspostava registra o stvarnim vlasnicima pravnih lica. Prema mojim informacijama, nije ni započeta aktivnost na njegovoj izradi – kazao je Ademović.

Dodao je da sutra zasjeda FATF, „i ciljano razmatra preporuke o ispunjenju smjernica i preporuka MONEYVAL-a iz Bosne i Hercegovine“.

– Dakle, ciljano razmatra ono šta smo mi uradili. Ukoliko ne usvojimo danas ovaj zakon, sasvim je sigurno da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi MONEYVAL-a. Ukoliko ga usvojimo, to još nije izvjesno. Ja sam u komunikaciji sa delegacijom koja predstavlja Bosnu i Hercegovinu i zamolio sam da izvijeste nadležne da ćemo mi danas razmatrati i vjerovatno i usvojiti ovaj zakon. Da nam još jednom ‘progledaju kroz prste’ ili da daju novi neki rok, jer danas i vaš dolazak pokazuje da je ovo u interesu svih građana BiH, bez obzira iz kojeg dijela dolaze, prije svega privrede i finansijskog sektora – kazao je Ademović.

Vijeće ministara BiH je polovinom marta jednoglasno usvojilo i uputilo Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri prijedlog tog zakona. Cilj je uspostava pouzdanog, pravovremenog i potpunog mehanizma za implementaciju sankcijskih mjera.

Predloženi zakon, koji je pripremilo Ministarstvo sigurnosti u saradnji s relevantnim institucijama, otklanja ključni sistemski nedostatak iz izvještaja Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL), koji je u decembru 2024. godine ocijenio da BiH nema funkcionalan i potpun sistem za provedbu međunarodnih finansijskih sankcija.

Odredbe tog zakona osiguravaju hitnu, neposrednu i djelotvornu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i njegovih sankcijskih komiteta te odluka institucija u BiH i drugih mjera, kao i punu usklađenost s odgovarajućim FATF preporukama, čime naša zemlja ispunjava preuzete međunarodne obaveze i čuva svoj finansijski sistem – navedeno je ranije iz Vijeća ministara BiH.

Sistemskim uređenjem zabrane privremenog raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja, odnosno finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, uz poštivanje načela zakonitosti i pravne sigurnosti, kao i jasnim definiranjem procedura i preciziranja nadležnih organa, nadzornih tijela i obveznika koji provode mjere iz tog zakona, stvara se širi pravni temelj za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u BiH.

Predloženi zakon od izuzetnog je značaja za očuvanje međunarodne reputacije BiH i izbjegavanje ulaska u FATF-ov ICRG proces (International Co-operation Review Group), navode iz Vijeća ministara BiH.

