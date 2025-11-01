Doha centar globalnih dešavanja u novembru 2025.

Katar bilježi do sada neviđeni val kulturnih, ekonomskih i sportskih aktivnosti tokom novembra 2025. godine.

Doha se priprema da ugosti niz međunarodnih konferencija, izložbi, festivala i sportskih takmičenja, čime dodatno potvrđuje svoj položaj regionalnog centra inovacija, održivosti i izvrsnosti.

Počevši od FIFA Svjetskog prvenstva za mlade U-17 Katar 2025. i Sedmice održivosti, preko Svjetskog inovacijskog samita za obrazovanje (WISE), Doha filmskog festivala i Katarske međunarodne izložbe putovanja i turizma (QTM 2025) – zemlja Zaljeva će ovog mjeseca ugostiti niz značajnih događaja iz oblasti sporta, ekonomije, zdravstva, obrazovanja i kulture.

Ovim manifestacijama Katar nastavlja da promoviše međunarodni dijalog i podržava održivi razvoj, u skladu sa svojom Nacionalnom vizijom 2030.

Glavni događaji u novembru 2025. u Kataru

1. novembar – 31. mart: Zima u Msheirebu – Zima oživljava u srcu Dohe. Posjetioci mogu otkriti jedinstvenu čaroliju, svjetla i nezaboravne trenutke u ovom dijelu glavnog grada. “Proslavite zimu kao nikada prije”, poručuju iz Katara.

1.–7. novembar: Sedmica održivosti Katara pod vodstvom Earthne – Deseto izdanje manifestacije istaknuće inicijative i projekte posvećene održivosti.

3.–27. novembar: FIFA U-17 Svjetsko prvenstvo Katar 2025 – Nakon uspješno organizovanog Svjetskog prvenstva 2022, Katar će ponovo ugostiti globalni fudbalski događaj, ovaj put za mlade reprezentacije.

4.–8. novembar: KIDS EXPO 2025 – Pod motom “Naša djeca su najveće blago”, sajam promoviše svijest o dječjim pravima i razvoju.

5.–8. novembar: Qatar Boat Show 2025 – Drugo izdanje sajma u Staroj luci Dohe spaja tradiciju, luksuz i inovacije u nautičkoj industriji.

11.–13. novembar: Qatar Medicare 2025 – Prva međunarodna zdravstvena i medicinska izložba i konferencija okuplja stručnjake i institucije iz cijelog svijeta.

17.–19. novembar: Rowad 2025 Konferencija – Tema “Iznad granica: skaliranje, održivost i uspjeh” usmjerena je na globalni rast i širenje preduzetništva izvan lokalnih tržišta.

20.–22. novembar: 17. Konferencija Udruženja za srce Zaljeva – Fokusirana na najnovija dostignuća u prevenciji, dijagnostici i liječenju srčanih oboljenja.

20.–23. novembar: 5. Otvoreno prvenstvo Katara u taekwondou – Okupiće sportiste iz cijelog svijeta.

20.–28. novembar: Doha filmski festival – Promoviše filmske talente, kulturni dijalog i inovativne vizije.

24.–25. novembar: 12. Svjetski inovacijski samit za obrazovanje (WISE 12) – Održava se pod temom “Humanity.io: Ljudske vrijednosti u središtu obrazovanja”, s ciljem redefinisanja svrhe obrazovanja u službi čovječanstva.

24.–26. novembar: Katarska međunarodna izložba putovanja i turizma (QTM 2025) – Platforma koja okuplja vodeće svjetske destinacije i predstavlja nove trendove u sportskom, poslovnom i kulturnom turizmu.

25.–26. novembar: MWC Doha 2025 – Prvo izdanje GSMA-ine MWC serije u regiji Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, posvećeno digitalnoj transformaciji i novim tehnologijama. Događaj istražuje tri ključne teme:

AI Nexus – uloga umjetne inteligencije u poticanju inovacija, Inteligentne ekonomije – razvoj sigurne digitalne infrastrukture, Povezane industrije – utjecaj novih tehnologija na svakodnevni život i ekonomiju.

27.–29. novembar: 6. Međunarodna konferencija o primarnoj zdravstvenoj zaštiti (IPHCC Qatar 2025) – Fokus na razmjeni znanja i najboljih praksi u oblasti primarne zdravstvene zaštite.

28.–30. novembar: Svjetsko prvenstvo Formule 1 FIA 2025 – Jedna od najiščekivanijih utrka sezone, kojom se završava izuzetno bogat katarski novembar.

Ovaj impresivan kalendar događaja potvrđuje posvećenost Katara da učvrsti svoju poziciju na globalnoj karti događaja, privuče međunarodne stručnjake i potvrdi svoju ulogu lidera u razvoju budućnosti zasnovane na znanju, inovacijama i održivosti.

Država Katar jedna je od zemalja s najbržim razvojem turizma u svijetu. U prošloj godini zemlja Zaljeva zabilježila je više od pet miliona posjetitelja, dok je samo u prvoj polovini ove godine Katar posjetilo više od 2,6 miliona turista. Prosječna popunjenost smještajnih kapaciteta premašila je 70 posto.

Qatar Tourism (QT), vladino tijelo zaduženo za upravljanje i promociju turizma, objavio je da je zemlja ostvarila izvanredan rast od oko 25% u međunarodnim dolascima u usporedbi s 2024. godinom i čak 50% u odnosu na 2023. godinu, čime je dodatno učvršćena pozicija Katara kao jedne od vodećih svjetskih turističkih destinacija.