Dogovor nije postignut : Hayat, OTV Valentino i Izvorna TV uklonjeni s platforme BH Telecoma Moja TV

Jedini kanal iz ove grupe koji je zasad ostao dostupan korisnicima Moje TV je OBN.

Prekid emitovanja uslijedio je nakon ranijih najava BH Telecoma da bi, ukoliko se do 1. februara ne postigne dogovor o pravima distribucije, navedeni kanali mogli biti isključeni iz programske šeme.

Ta najava izazvala je burne reakcije u javnosti, uz međusobna optuživanja televizija, BH Telecoma i kompanije koja se predstavlja kao njihov ekskluzivni zastupnik.

Hayat TV je tvrdio da je riječ o politički motivisanom pokušaju pritiska i ušutkivanja, ističući da je prava zastupanja u Bosni i Hercegovini ustupio firmi “Vip Team United”, koja od 2022. godine potražuje oko 25 miliona KM za distribuciju više kanala.

S druge strane, BH Telecom je od početka naglašavao da se ne radi o političkom, već isključivo o pravnom i ekonomskom pitanju, uz tvrdnju da s portugalskom kompanijom nema zaključen ugovor niti validnu dokumentaciju o ekskluzivnim pravima.

BH Telecom je u više navrata saopćio da ne prihvata rješenja koja bi dovela do povećanja cijena za krajnje korisnike, te da plaćanje posebnih naknada za dio domaćih kanala smatra neprihvatljivim, jer bi oni bili tretirani drugačije u odnosu na ostalih 66 domaćih kanala u ponudi Moje TV.

Također su navodili da nijedna od televizija, uključujući Hayat i OBN, nije raskinula postojeće nekomercijalne ugovore s ovim operaterom.

Kompanija “Vip Team United” je, s druge strane, insistirala da posjeduje ekskluzivna prava distribucije tzv. “BiH TV-paketa”, pozivajući se na ugovore s televizijama i odluke Konkurencijskog vijeća BiH, te je najavila sudske i krivične postupke protiv BH Telecoma.

Ipak, bez postignutog dogovora, dio kanala je uklonjen iz ponude Moje TV, dok OBN za sada ostaje dostupan gledaocima.