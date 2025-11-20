Dodikov ministar poslao Schmidtu nacističku kacigu : Njemačka ambasada šokirana skandaloznim postupkom Staše Košarca
Njemačka ambasada u Bosni i Hercegovini oštro je u četvrtak kritiziralo ministra vanjske trgovine Stašu Košarca koji je drsko vrijeđao visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta uspoređujući ga s nacistima.
Košarac je ujedno visoki dužnosnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranke na čijem je čelu Milorad Dodik, a mediji u Republici Srpskoj su tokom dana objavili njegovu poruku Schmidtu pod naslovom “pismo okupatoru”.
Uz niz uvreda koje mu je uputio, Košarac je visokom predstavniku spakirao kao poklon u vreći ratni trofej odnosno kacigu njemačke vojske iz Drugog svjetskog rata s oznakama pripadnika SS postrojbi.
“Ova kaciga je ostavština tvojih nacističkih predaka, koji su ubijali moj narod u najmračnijem periodu ljudske civilizacije”, napisao je Košarac u poruci Schmidtu u kojoj ga je opisao kao štovatelja tradicija nacističke vojske. Što ga je točno potaknulo na ovu provokaciju nije pojašnjavao.
Dodik i ostali dužnosnici SNSD-a već mjesecima govore negativno o Schmidtu i osporavaju njegov mandat. Dodik je do sada prednjačio u uvredama na račun visokog predstavnika no potez ministra Košarca ipak je bez presedana.
“Ovakve usporedbe nisu samo neukusne već su i svjesno iskrivljavanje povijesnih činjenica. Slanje SS kacige kao ‘artefakta‘ je dodatni izraz nepoštovanja i provokacije, kojem nedostaje svaki vid diplomatske etike i ne priliči jednom nositelju javne funkcije jedne europske zemlje, koja bi se trebala nalaziti na putu u EU”, naveli su.
Upozorili su i na zloupotrebu povijesnog konteksta za političku polemiku jer se time vrijeđaju žrtve nacističkih zločina.
Istaknuli su kako Schmidt ima punu podršku Njemačke za obavljanje svoje zadaće u BiH u korist svih građana te zemlje.
Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je tokom prošlosedmične posjete Sarajevu potvrdio kako Schmidt ima jasnu podršku Berlina za obavljanje dužnosti visokog predstavnika u BiH.
(Kliker.info-Hina)
Komentari