Dodikov ministar poslao Schmidtu nacističku kacigu : Njemačka ambasada šokirana skandaloznim postupkom Staše Košarca

Njemačka ambasada u Bosni i Hercegovini oštro je u četvrtak kritiziralo ministra vanjske trgovine Stašu Košarca koji je drsko vrijeđao visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta uspoređujući ga s nacistima.

Košarac je ujedno visoki dužnosnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranke na čijem je čelu Milorad Dodik, a mediji u Republici Srpskoj su tokom dana objavili njegovu poruku Schmidtu pod naslovom “pismo okupatoru”.

Uz niz uvreda koje mu je uputio, Košarac je visokom predstavniku spakirao kao poklon u vreći ratni trofej odnosno kacigu njemačke vojske iz Drugog svjetskog rata s oznakama pripadnika SS postrojbi.

“Ova kaciga je ostavština tvojih nacističkih predaka, koji su ubijali moj narod u najmračnijem periodu ljudske civilizacije”, napisao je Košarac u poruci Schmidtu u kojoj ga je opisao kao štovatelja tradicija nacističke vojske. Što ga je točno potaknulo na ovu provokaciju nije pojašnjavao.

Dodik i ostali dužnosnici SNSD-a već mjesecima govore negativno o Schmidtu i osporavaju njegov mandat. Dodik je do sada prednjačio u uvredama na račun visokog predstavnika no potez ministra Košarca ipak je bez presedana.

Iz njemačke ambasade su na to reagirali izjavom u kojoj su naveli kako su duboko šokirani onim što je Košarac napravio a posebice usporedbama s nacistima.

“Ovakve usporedbe nisu samo neukusne već su i svjesno iskrivljavanje povijesnih činjenica. Slanje SS kacige kao ‘artefakta‘ je dodatni izraz nepoštovanja i provokacije, kojem nedostaje svaki vid diplomatske etike i ne priliči jednom nositelju javne funkcije jedne europske zemlje, koja bi se trebala nalaziti na putu u EU”, naveli su.

Upozorili su i na zloupotrebu povijesnog konteksta za političku polemiku jer se time vrijeđaju žrtve nacističkih zločina.

Istaknuli su kako Schmidt ima punu podršku Njemačke za obavljanje svoje zadaće u BiH u korist svih građana te zemlje.

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je tokom prošlosedmične posjete Sarajevu potvrdio kako Schmidt ima jasnu podršku Berlina za obavljanje dužnosti visokog predstavnika u BiH.

