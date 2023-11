Dodik želi da ga brani Anto Nobilo: ‘Imao sam kontakte, vidjet ćemo…‘

Bosanskohercegovački advokati lidera bosanskih Srba Milorada Dodika pokušavaju uvjeriti hrvatskog odvjetnika Antu Nobila da postane dio tima koji će braniti Dodika na suđenju što ga uskoro očekuje pred Sudom BiH i koje bi ga moglo stajati političke karijere, potvrdio je u ponedjeljak sam Nobilo.

“Imao sam kontakte, to je točno, ali više o tome ne bih dok to do kraja sve ne definiramo. Ali, imao sam kontakt i vidjet ćemo što će biti”, kazao je Nobilo kako ga citira portal “Dnevnog avaza”.

Očekuje kako će se sve razjasniti u narednim danima, ali je istaknuo kako on u BiH ne može biti advokat , nego samo savjetnik tima obrane.

Suđenje Dodiku u Sarajevu počinje 22. novembra, a optužnica Tužiteljstva BiH tereti ga za neprovođenje odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

To je postalo kaznenim djelom temeljem izmjena kaznenog zakona BiH što ih je početkom jula nametnuo sadašnji visoki predstavnik Christian Schmidt.

On je također stavio izvan snage dva zakona kojima je parlament Republike Srpske pokušao blokirati provedbu presuda Ustavnog suda BiH kao i odluka samog visokog predstavnika, no Dodik je nakon toga potpisao ukaz o stupanju poništenih zakona na snagu.

Zajedno s njim optužen je i Miloš Lukić, direktor Službenog glasnika RS koji je sporne zakone i objavio u toj tiskovini.

Dodiku i Lukiću sada zbog toga prijeti kazna u rasponu od šest mjeseci do pet godina zatvora, a osuđujuća presuda znači i zabranu obnašanja svih javnih dužnosti.

Glavni Dodikov branitelj je advokat Goran Bubić, koji ga je zastupao i na ročištu za izjašnjenje o krivnji na kojemu je sadašnji predsjednik RS izjavio kako ne razumije optužnicu pa je sutkinja konstatirala kako se ne osjeća krivim.

Dodikova i Lukićeva obrana temelji se na tvrdnji kako Schmidt nije zakonito izabrani visoki predstavnik jer to imenovanje nije potvrdilo Vijeće sigurnosti BiH pa stoga nema ovlasti nametati zakone i njihove izmjene, uključujući one po kojima je neprovođenje njegovih odluka postalo kaznenim djelom.

Dodiku i vlastima RS u osporavanju Schmidtova mandata podršku pruža samo Rusija, dok su sve druge-države članice Vijeća za provedbu mira (PIC), tijela koje i imenuje visoke predstavnike, na stajalištu kako njemački političar ima sve potrebne ovlasti za obnašanje dužnosti visokog predstavnika koji može smjenjivati izabrane dužnosnike i nametati zakone.

(Kliker.info-Hina)