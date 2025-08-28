Dodik uporedio Schmidta s Hitlerom: Neće biti izbora u RS (Video)

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik reagovao je danas na odluku CIK-a BiH da raspiše prijevremene izbore za predsjednika RS.

-SNSD se neće prijaviti i neće učestvovati na tim izborima. Želimo da podržimo odluku NSRS koja je rekla da ti izbori nisu zahtjev naroda RS. Možda ćemo učestvovati na neki drugi način, ovo je posljednja podvala iz Sarajeva. Neće se desiti izbori u RS. Narod će, vjerujem, odbiti učešće u tim izborima, kao i druge stranke u RS – rekao je Dodik.

On je rekao da je pred entitetom referendum, te je pozvao narod da kaže jedno veliko NE Christianu Schmidtu i Sudu BIH.

– Mi smo pod okupacijom. Zadnji put je to bilo kad je Hitler bio na vlasti. Nije slučajno da su on i Schmidt, obojica Nijemci. Nije slučajno da Schmidt promoviše fašizam u svojoj zemlji. Pozivam na borbu protiv okupacije – rekao je Dodik kojem je zasmetalo paradiranje EUFOR-a za koji kaže da demonstrira da je spreman upotrijebiti silu.

On je rekao da, ako se desi da izboru budu, da se zna da oni nisu četiri opštine Kosova.

– Ako neko bude biran, mora položiti zakletvu pred NSRS. Pred kojom će to skupštinom biti? Da ga okupacione vlasti uvedu? U vlasti HDZ-a, ovaj NDH, su bila tri ministra Srbina. Vidjećemo – rekao je Dodik.

Rekao je da on nastavlja da obavlja dužnost predsjednika RS.

(Kliker.info-Vijesti)