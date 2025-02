Dodik u završnoj riječi u Sudu BiH : “Ne prijetim, ali sam u političkoj borbi spreman da idem do kraja” (Video)

Predsjednik manjeg bosanskohercegovačkog entiteta RS Milorad Dodik istakao je u završnoj riječi u Sudu BiH da je proces protiv njega klasična zloupotreba i da je spreman da u političkoj borbi ide do kraja.

Navodeći da je ovo politički proces, Dodik je rekao “kamo sreće da je Tužilaštvo umjesto mene dovelo Schmidta koji krši Ustav, ali ovo može napraviti veće probleme”.

“Ne prijetim, ali sam u političkoj borbi spreman da idem do kraja”, poručio je Dodik.

Dodik je istakao da je jedini čovjek u Еuropi kojem se sudi za krivično dijelo koje nije usvojio parlament, nego je doneseno odlukom, podsjetivši da zakone isključivo mogu donositi parlamenti i da se ne mogu mijenjati odlukama.

“Niko ne može odgovarati za krivično djelo propisano odlukom, ne postoji zakon za krivično djelo za koje se meni sudi”, istakao je Dodik.

Da je Christian Schmidt i po zakonu donio odluku, Dodik kaže da ne postoje opšti uslovi koji potvrđuju krivicu.

On je naveo da Tužilaštvo BiH krši Ustav i da je podiglo optužnicu za ovaj najbesmisleniji postupak, te ocijenio da je sve urađeno kako bi ga uklonili sa političke scene.

Dodik je ocijenio da je ovaj proces klasična zloupotreba, da je sve farsa, apsurdan i kompleksan proces, navodeći da je postupio u skladu sa ‘Ustavom RS’, a po automatizmu i Ustavu BiH.

“Sramno je da Tužilaštvo BiH brani Schmidta protiv mene, državljanina BiH”, istakao je Dodik, te upitao Tužilaštvo u čije ime rade i zašto se plaše stranaca.

Dodik je pojasnio da je spor ustavno-pravne, političko-pravne i međunarodno-pravne, ali nikako krivično-pravne prirode.

“Djelo koje nam se stavlja na teret po odluci nije donio zakonodavac nego po odluci koju je donio Schmidt, odnosno lice koje nije imenovanu u skladu sa Aneksom 10”, napomenuo je Dodik, te dodao da Schmidt, i da je imenovan, nema ovlaštenja da vrši zakonodavnu vlast.

Dodik je naveo da su brojni pravni stručnjaci rekli da je bespredmetno kako je Tužilaštvo nastavilo ubrzani postupak.

Podsjetio je na vještaka Harisa Vranića koji je dao izjavu kojom ga je uvrijedio, uporedivši ga sa najvećim monstrumima 20. vijeka. “Taj čovjek je namjerno tumačio tako kako je tumačio”, rekao je Dodik.

On je akcentirao tezu da se postupak vodi u osuđujućem tonu koji se vidio svugdje. Osvrnuo se i na riječi sudije Sene Uzunović da se postupak vodi protiv pojedinca, te naveo da je u Sudu BiH samo zato što je predsjednik i što je postupao u skladu sa Ustavom.

Zahvalio je tužiocima što su to i potvrdili u završnoj riječi, napominjući da on predstavlja 300.000 ljudi koji su dali glas za njega.

On je rekao da se Tužilaštvo BiH trebalo potruditi da utvrdi činjenično stanje s obzirom na to da on nije taj koji prosljeđuje potpisane ukaze “Službenom glasniku” već ih vraća generalnom sekretaru Narodne skupštine.Dodik je rekao da je RS strana u Dejtonskom sporazumu i da je radio sve u svrhu interesa i zaštite te strane. On je naveo da je ukaz potpisao ne poštujući odluke stranaca, navodeći da je za njega kao dijete Kozare to ponos, posebno što se radi o Švabi.

“Moja percepricija važna je za moje odluke. Kada Nijemac dođe da nama Srbima drži priču, on je za mene neprijatelj”, naglasio je Dodik.

On je dodao da je u Sudu BiH kao neko ko predstavlja RS, ali da je poniženje što je stavljen u kategoriju kriminalca.

Izrazio je zadovoljstvo što je sudija Uzunović rekla da će u ovom postupku uvažavati pravne činjenice, te da nema problem sa tim, kao i da je uvjeren u njenu profesionalnu sposobnost.

(Kliker.info-agencije)