Dodik u Mostaru : Hrvatima je bolje da iz naftalina povuku planove o Herceg-Bosni

“Svijet se promijenio i mi smo čekali tu promjenu. Ne želimo da se sada ponašamo kao neki zabludni papagaji i zalažemo za neku BiH koja ne postoji. Zašto bi mi to radili? Mislim da je Hrvatima bolje da povuku iz naftalina one svoje planove Herceg-Bosne. Ne bi da ja ovdje glumataram da ćemo praviti neuspješnu BiH”, rekao je Milorad Dodik u Mostaru, nakon sastanka s Draganom Čovićem.

Komentirao je potom i visokog predstavnika Christiana Schmidta.

”Kao što mi je jedan moj prijatelj rekao da ga nogiramo odavde. Mi ćemo ga nogirati. Ako saznate samo da putuje kroz RS dojavite nam da vidite kako ćemo ga fino privesti i nogirati ga izvan RS, ali baš nogirati. To je tip koji je napravio zlo. Navukao Bošnjake da vjeruju u svemoć međunarodne zajednice. Bio im je tu Murphy, a kada je on prestao pričati ostao je njegov duh. Mi smo hrišćani, mi ne vjerujemo u duhove”, kaže Dodik, dodajući da duhovi ne prolaze. “Ako je netko vjerovao neka snosi posljedice”, kaže Dodik.

Ustav je predvidio nadležnost

Smatra i da je moguće izaći iz krize. ”Ustav BiH. Sve reforme van, sve što je bilo nametnuto, blefiranja…

Ustav je predvidio nadležnost BiH i to može, sve drugo ne može i neće ni biti, što se nas tiče”, rekao je Dodik. Rekao je kako je razgovara s Čovićem i Krišto oko rada u zajedničkim institucijama. “Ovo je bila prilika da razmijenimo mišljenja, da se upoznamo sa situacijom. Naravno, nema potrebe da govorim kakvo je naše viđenje situacije u RS, to je poznato. RS će postupati u skladu s Ustavom BiH na svim pitanjima”, rekao je Dodik.

Imajući u vidu da je fiskalno vijeće dogovorilo priču o Proračunu BiH, Dodik misli da će sutra to biti usvojeno u Vijeću ministara i da će biti upućeno u hitnu proceduru. “To je nešto što je operativni dokument, što se tiče ostalih dokumenata mi ćemo se ponašati sukladno situaciji. Sve što je u skladu s Ustavom, može. Što nije u skladu ne može”, kaže Dodik. Govoreći o Zakonu o sudu i VSTV, Dodik kaže da je pojasnio sve. “Pojasnio sam sve, RS je donijela Odluke u odnosu na zakon o zabrani primjenjivanja. Možda ćemo biti preglasani, ali to je neko drugo pitanje. Ako netko misli da može putem preglasavanja neka gura, mi mislimo da nije u redu. Ako ne može tako u BiH, onda BiH ne treba ni postojati”, kaže Dodik.

Sve je prekršeno

Odlučno je protiv toga ”da se mrcvari srpski narod”. ”BiH je napravljena na bazi međunarodnog sporazuma i to je dosadilo svakome da se ponavlja. Sve je prekršeno, ja nisam blefirao nikada u tom pogledu. Pokušali smo raditi na Sudu BiH, Tužiteljstvu, zakonima…, nije moglo. Oni hoće da stranac može predložiti odluku i da to bude krivično djelo. Tako mi nećemo. Sve je jasno” Najavio je i veliki sastanak u srijedu u Banja Luci koji će propisati ”točnu poziciju”. “Čak su se drznuli da nam mijenjaju Ustav BiH. Sve što je nametnuto neće moći”, kaže Dodik. “Hoće li netko prihvatiti da tako BiH živi”, kaže. “Po Ustavu BiH glavne stvari su RS i FBiH. Sve te podvale, podmetanja, silovanja, siledžijstvo i sve što smo gledali u prošlim stvarima ovog trenutka će biti odbačeno”, kaže Dodik.

Zakoni vrijede

Nakon završne procedure u Vijeća naroda, rekao je da će on kao predsjednik propisati zakone, i oni vrijede. ”To znači da u 7 sati ujutro kada stupi taj zakon neće nijedna prostorija SIPA-e moći djelovati na području RS, nijedna ispostava Suda ni Tužiteljstva niti će moći djelovati njihovi službenici. Ako netko misli da može, neka proba. Mi sebe doživljavamo kao državu, to što netko misli da nismo, to je njegovo pravo”, rekao je Dodik. “Mi doživljamo RS kao državotvorni element u BiH. Svi znaju da nema u Ustavu norme koja kaže: BiH ima pravo na pravosuđe, te norme nema. Zato su nas pokušali slomiti nekoliko puta”, poručio je Dodik. Dodao je da vode jasnu politiku. Ona nije uperena ni protiv Bošnjaka ni protiv Hrvata, ona je kaže, uperena tome da se BiH vrati Ustavu i da postane suverena zemlja, ako hoće. ”Ako neće, što da radimo. Mi ne želimo živjeti u blamaži koja je takva da je važnije u BiH zaštititi Schmidta koji je naprasno napustio Svetu BiH”, kaže.

Čović – želja je normalno funkcioniranje

”Haj'mo mi zaštititi BiH”, poručio je Dragan Čović medijima nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Glavnog Vijeća Hrvatskog narodnog sabora u BiH. Na sjednici se, kako je rekao Čović, raspravljalo o aktivnostima vezanim za aktualnu političku situaciju u BiH.

”Naša želja je da nastavimo normalno funkcioniranje kroz sve institucije BiH od razine BiH do općina i gradova”, rekao je Čović i naveo kako je uvjeren da ”nema niti jednog razloga” da institucije BiH ne funkcioniraju. Tom funkcionalnošću, kaže Čović, će se osigurati mir i stabilnost u BiH te da ne treba razmišljati samo o jednoj dimenziji odnosa u BiH, te da je potrebno imati socijalni mir i sumjerenu pažnju ”prema onima o kojima moramo skrbiti”.

Rekao je kako je drugi pravac integracijska ambicija BiH, i ne samo europska. ”Treba ih ojačati (ambicije, op.a.) i tražiti sebi mjesto među partnerima. Put je preko Bruxellesa i treba ići mnogo sadržajnije”, rekao je Čović i dodao kako vjeruje da će Vijeće ministara usvojiti proračun i preostala dva zakona, o Sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću.

(Kliker.info-Bljesak)